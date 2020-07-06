Зеленский пообещал не прощать «аннексию» Крыма

Украинцы никогда не простят аннексию Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Одессе на мероприятиях в честь празднования Дня Военно-морских сил страны. Трансляция велась в Facebook главы государства.

«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал Зеленский.

При этом президент не назвал конкретно тех, кто причастен к «аннексии» полуострова.

Крым отделился от Украины в марте 2014 года в результате референдума, на котором более 96% населения полуострова поддержали присоединение к России. После этого страны Европы и США ввели против Москвы санкции. Киев считает Крым незаконно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт и не обсуждается.