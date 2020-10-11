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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске против протестующих применили водометы

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В центре Минска для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применили водометы и световые гранаты. Об этом официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила «РИА Новости».

«В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты», — сказала Ганусевич.

Она также уточнила, что в ходе акции протеста «Марш гордости» были задержаны уже 20 человек.

В Минске 11 октября проходит акция протеста «Марш гордости». Перед началом митинга в столице Белоруссии усилили меры безопасности. В центре города заметили спецтехнику.

Белорусские СМИ и Telegram-каналы начали сообщать о задержаниях до начала акции. Telegram-канал Onliner показал видео, на котором видно, как силовики задерживают участников протеста у стелы «Минск — город-герой». По данным «Интерфакса» в ходе стычек протестующие начали кидать бутылки, а силовики применили перцовый газ.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии уже более двух месяцев, после того как 9 августа в стране прошли президентские выборы. Согласно результатам, опубликованным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали чуть более 10%.

Позднее оппозиция объявила о фальсификации результатов и потребовала обнулить итоги голосования. Участники массовых протестов в Белоруссии также требуют пересмотра результатов выборов. Власти страны отрицают обвинения в фальсификациях и обвиняют в организации протестов Запад. Москва признает Лукашенко легитимным главой государства, президент России Владимир Путин поздравил его с победой одним из первых.
 

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