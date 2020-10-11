Правозащитники сообщили о задержании более 300 протестующих в Белоруссии

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На акциях протеста в Белоруссии к 20:15 задержали 315 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Ранее было известно о 106 задержанных.

Большинство из них были взяты под стражу в Минске, остальные — в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске.

Среди задержанных 43 человека являются журналистами и фотографами, в том числе корреспонденты ТАСС — Наталья Федосеенко, Валерий Степченков, Гавриил Григоров.

В Союзе журналистов России рассказали, что российских журналистов привезли в РУВД, переписали личные данные и место проживания, сфотографировали аккредитационную карточку и отпустили. Однако позднее Григорова и Степченкова задержали повторно на проспекте Победителей.

«Позже всех корреспондентов ТАСС, задержанных при освещении акций протеста, отпустили из Октябрьского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщили сами корреспонденты, связавшись по телефону с редакцией», — говорится в сообщении союза.