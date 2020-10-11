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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о задержании более 300 протестующих в Белоруссии

Фото:BelaPAN / Reuters
Фото: BelaPAN / Reuters

На акциях протеста в Белоруссии к 20:15 задержали 315 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Ранее было известно о 106 задержанных.

Большинство из них были взяты под стражу в Минске, остальные — в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске.

Среди задержанных 43 человека являются журналистами и фотографами, в том числе корреспонденты ТАСС — Наталья Федосеенко, Валерий Степченков, Гавриил Григоров.

В Союзе журналистов России рассказали, что российских журналистов привезли в РУВД, переписали личные данные и место проживания, сфотографировали аккредитационную карточку и отпустили. Однако позднее Григорова и Степченкова задержали повторно на проспекте Победителей.

«Позже всех корреспондентов ТАСС, задержанных при освещении акций протеста, отпустили из Октябрьского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщили сами корреспонденты, связавшись по телефону с редакцией», — говорится в сообщении союза.

В МВД Белоруссии ранее заявляли о «десятках задержанных» в Минске.

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
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В Минске 11 октября проходит акция протеста «Марш гордости». Накануне в столице Белоруссии усилили меры безопасности и стянули спецтехнику. Задержания протестующих начались еще до начала акции.

Позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что для разгона участников протестов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и световые гранаты.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев, после того как 9 августа в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала более 10% голосов.

После объявления результатов оппозиция объявила о фальсификациях на выборах и потребовала обнулить результаты и провести голосование повторно. Лукашенко неоднократно заявлял, что выборы были легитимными, его победу признали несколько стран, включая Россию. В ЕС победу Лукашенко не признают.

Белоруссия правозащитники задержания
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