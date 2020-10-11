В центр Минска перед акцией протеста стянули спецтехнику

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа и продолжаются до сих пор. Каждое воскресенье оппозиция устраивает марши в Минске. Протестующие несогласны с результатами выборов президента страны, на которых, согласно подсчетам ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. Российские власти неоднократно оказывали поддержку Лукашенко на политическом и экономическом уровне. Западные страны не признают итогов выборов и считают власть Лукашенко нелегитимной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выборы прошли честно и что к митингам могут быть причастны западные страны.