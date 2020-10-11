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Протесты в Белоруссии ,  
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В центр Минска перед акцией протеста стянули спецтехнику

Видео: tut.by
Видео: tut.by
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В Минске усилены меры безопасности перед началом акции протеста, в центре города замечена спецтехника. Об этоv сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

На видео, которое разместил Tut.by, видна колонна военной техники по улице Тимирязева. Автомобили сигналят ей вслед.

В Минске в воскресенье должна пройти акция протеста под названием «Марш гордости», пишет Telegram-канал Nexta.

На прошлых акциях протеста в Белоруссии среди прочего применялись водометы, один из которых митингующим удалось сломать.

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Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа и продолжаются до сих пор. Каждое воскресенье оппозиция устраивает марши в Минске. Протестующие несогласны с результатами выборов президента страны, на которых, согласно подсчетам ЦИК, победил Александр Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. Российские власти неоднократно оказывали поддержку Лукашенко на политическом и экономическом уровне. Западные страны не признают итогов выборов и считают власть Лукашенко нелегитимной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выборы прошли честно и что к митингам могут быть причастны западные страны.

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