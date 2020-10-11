В центр Минска перед акцией протеста стянули спецтехнику
В Минске усилены меры безопасности перед началом акции протеста, в центре города замечена спецтехника. Об этоv сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.
На видео, которое разместил Tut.by, видна колонна военной техники по улице Тимирязева. Автомобили сигналят ей вслед.
В Минске в воскресенье должна пройти акция протеста под названием «Марш гордости», пишет Telegram-канал Nexta.
На прошлых акциях протеста в Белоруссии среди прочего применялись водометы, один из которых митингующим удалось сломать.