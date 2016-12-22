Суд в Турции освободил американского пастора после вынесения приговора

Арест пастора Эндрю Брансона стал одной из причин обострения отношений между Турцией и США. Пастора обвиняли в причастности к попытке госпереворота. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы и сразу же отпустил

Эндрю Брансон (Фото: Emre Tazegul / AP)

Суд в Измире (Турция) вынес приговор американскому пастору Эндрю Брансону, который был задержан два года назад по обвинениям в причастности к попытке государственного переворота и связях с Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

По решению суда пастор был приговорен к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако с учетом времени, которое Брансон провел под следствием, пастор был освобожден из-под домашнего ареста, передает Reuters. Суд также снял с него все ограничения, в том числе запрет на выезд за границу.

«Я невиновен, люблю Турцию и хочу быть оправданным», — сказал пастор в последнем слове.

Суд трижды отклонял апелляции защиты Брансона, которая настаивала на его освобождении из-под домашнего ареста. На заседании в пятницу прокуратура требовала приговорить пастора к десяти годам тюремного заключения, но освободить из-под судебного надзора. В таком случае домашний арест Брансона также был бы прекращен.

Перед вынесением приговора суд вновь заслушал показания свидетелей, и трое из них, ранее выступавшие против пастора, поменяли показания.

После оглашения решения суда американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что надеется на скорое возвращение пастора в США.

Пастор Эндрю Брансон был арестован в прошлом году. В мае, представ перед судом, он отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. В июле его поместили под домашний арест.

Арест пастора стал одной из причин обострения отношений между Турцией и США. В августе Вашингтон ввел санкции против министра юстиции Турции и главы МВД этой страны, указав на их роль в аресте пастора. Позже Трамп санкционировал увеличение вдвое пошлин на сталь и алюминий из Турции. На фоне этого турецкая лира рухнула до исторического минимума.

Ответом Турции стало резкое повышение пошлин на американские товары на общую сумму $533 млн, в том числе на табак, алкоголь, косметику и фрукты.

Накануне вынесения приговора телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация пришла к тайному соглашению с властями Турции. По данным собеседников канала, суть договоренности была в том, что суд выпустит Брансона на свободу в обмен​ на ослабление экономического давления на Турцию со стороны США.