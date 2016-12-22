Трамп пригрозил Турции «крупными санкциями» из-за ареста пастора

Вашингтон намерен ввести ограничительные меры из-за того, что в Турции с 2016 года под стражей находится американский пастор Эндрю Брансон, который участвовал в движении Фетхуллаха Гюлена, признанного в Турции террористическим

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить на Турцию «крупные санкции» из-за того, что в Турции в заключении содержится американский пастор Эндрю Брансон.

Трамп назвал Брансона великим христианином, семейным и прекрасным человеком. «Он [пастор] сильно страдает. Этот невинный верующий человек должен быть немедленно освобожден!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

О введении американскими властями санкций против Турции, если Брансона не выпустят на свободу, также заявил журналистам вице-президент США Майкл Пенс. По данным Reuters, администрация президента США решила усилить давление на Турцию на следующий день после того, как суд республики постановил перевести Брансона под домашний арест после 21 месяца заключения.

Ранее Трамп назвал позором заключение Анкарой под стражу пастора Брансона. Американский лидер считает, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган должен освободить его.

​В 2017 году Эрдоган предложил обменять пастора на Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в США и не возвращается на родину из-за опасения репрессий. Анкара не раз запрашивала у Вашингтона его экстрадиции, но получала отказ. В апреле официальный представитель Минюста США Николь Навас допустила выдачу Гюлена по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, в причастности к которому также обвиняется оппозиционер.

Эндрю Брансона отправили в турецкую тюрьму в октябре 2016 года за участие в движении Фетхуллаха Гюлена, которое признано в Турции террористической организацией после попытки военного переворота в стране в том же году.

Фетхуллах Гюлен — турецкий проповедник, который до 2013 года был одним из ближайших соратников президента Реджепа Эрдогана. В конце 2013-го в рамках масштабного коррупционного скандала турецкие правоохранители задержали 52 чиновников из партии Эрдогана, в организации преступных схем обвинили Гюлена. Также проповедника обвиняют в организации попытки госпереворота летом 2016 года.