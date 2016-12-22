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NBC узнал о договоренностях между США и Турцией по пастору Брансону
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NBC узнал о договоренностях между США и Турцией по пастору Брансону
Политика, 05:15
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NBC узнал о договоренностях между США и Турцией по пастору Брансону

Задержанный в Турции по подозрению в причастности к попытке путча в 2016 году американский пастор Эндрю Брансон будет отпущен вскоре после следующего судебного заседания по его делу согласно тайным договоренностям Вашингтона и Анкары. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ​двух высокопоставленных чиновников.

По данным телеканала, в обмен на освобождение США ослабят экономическое давление на Турцию. Деталей соглашения не приводится.В то же время администрация Трампа сохраняет сомнения по поводу выполнения договоренностей, так как, сообщают источники телеканала, Турция была готова к выдаче еще несколько месяцев назад, но не сделала этого.

Следующее заседение по делу пастора Брансона запланировано на 12 октября.

Эндрю Брансон находится под арестом в Турции с октября 2016 года. Турецкие власти заявляют, что американец является членом движения оппозиционера и имама Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США. Анкара считает, что Гюлен подготовил государственный вооруженный переворот, который окончился неудачей летом 2016 года. Вашингтон добивается выдачи своего гражданина, на что Анкара неоднократно отвечала отказом. В ответ США ввели санкции в отношении турецких чиновников, причастных к аресту пастора.

Теги: Турция
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