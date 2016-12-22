Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса

На фоне кризиса в отношениях с США и падения лиры турецкому президенту Эрдогану удается сохранять поддержку населения. Он удачно мобилизовал оппозицию и население антиамериканскими лозунгами и обещанием мегапроектов

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Обстрел посольства США

В ночь с 19 на 20 августа неизвестные на белом автомобиле обстреляли американское посольство в Анкаре. Было разбито окно в будке охраны, но никто не пострадал. На этой неделе посольство закрыто, так как в стране празднуется ежегодный исламский праздник Курбан-байрам. До этого атак на посольство США в Анкаре не было.

Анкара осудила атаку на американское посольство, целью которой, по словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, было «посеять хаос». «Турция — безопасная страна. И все дипломатические представительства находятся под охраной государства», — написал он в своем Twitter. Президент США Дональд Трамп до вечера понедельника инцидент не комментировал.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся в кризисной фазе последние два года. За последний месяц они обострились из-за расследования уголовного дела в отношении американского пастора Эндрю Брансона. Дело расследуется в Турции уже два года, в середине июля суд в Измире отказал в удовлетворении запроса защиты, которая требовала освободить его из-под домашнего ареста. Анкара считает, что Брансон связан с «Рабочей партией Курдистана» (запрещена в Турции, власти считают ее террористической). Прокуратура также обвиняет его в контактах с Фетхуллахом Гюленом — проживающим в Америке исламским проповедником, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота летом 2016 года. За связь с террористической организацией Брансону грозит 35 лет тюрьмы.

Через несколько дней после того, как турецкий суд принял решение оставить Брансона под домашним арестом, власти США ввели санкции против двух турецких чиновников — главы МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. 10 августа Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции — до 50 и 20%. После этого турецкая лира стала стремительно дешеветь. Эрдоган заявил, что США начали «экономическую войну». 17 августа турецкий суд вновь отказался освободить Брансона из-под домашнего ареста.

Турецкая мобилизация

За прошедший месяц турецкая лира несколько раз обновляла исторический минимум. Сейчас один доллар обменивается более чем на шесть турецких лир, хотя еще в апреле за доллар давали четыре лиры. На фоне падения национальной валюты Эрдоган сделал несколько мобилизационных заявлений.

11 августа президент призвал турок переводить свои активы в лиры: «Вынимайте свои доллары, евро и золото из-под подушек. Конвертируйте их в лиры. Покажите свою стойкость как страны и нации всему миру». В социальных сетях появились видео, на которых турки сжигают долларовые купюры. ​Через несколько дней, 14 августа, Эрдоган призвал жителей Турции отказаться от закупок американских товаров, в первую очередь электроники. Владельцам продукции Apple он посоветовал переходить на Samsung. После этого, как сообщала Hurriet, некоторые турецкие ретейлеры действительно перестали закупать iPhone. Продавцы электроники в стамбульском торговом центре Dogubank отменили уже сделанные заказы на iPhone на общую сумму $50 млн. Бойкот распространился и на другую электронику, но в меньших масштабах.

В понедельник, 20 августа, Эрдоган в обращении по случаю Курбан-байрама повторил: «Не существует никакой разницы между нападением на нашу экономику и нападением на наш флаг и азан (призыв у мусульман к молитве. — РБК). Цель все та же: поставить Турцию и ее народ на колени, взять его в рабство» (цитата по Hurriyet).

Для предотвращения валютных махинаций власти начали отслеживать настроения в соцсетях. На прошлой неделе МВД Турции отчиталось об обнаружении нескольких сотен аккаунтов в соцсетях, авторы которых якобы занимались провокациями в связи с резким падением курса национальной валюты — сейчас в отношении их владельцев ведутся проверки. МВД отмечает, что авторы постов могли «формировать негативное восприятие» экономической ситуации в стране и таким образом заниматься манипуляциями в валютной сфере. В частности, провокационные посты могли влиять на рост американской валюты по отношению к лире на внутреннем рынке.

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Во многих выступлениях Эрдоган подчеркивает, что властям удастся осуществить задуманные инфраструктурные проекты. 18 августа Эрдоган объявил о готовности страны начать реализацию «самого крупного проекта в истории Турции» — строительства канала «Стамбул», призванного разгрузить пролив Босфор. Об этом он заявил в субботу на шестом всеобщем съезде турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. По его словам, протяженность канала составит 43 км, а по обеим его сторонам будут построены два новых города.

Завершить строительство планируется к 2023 году, к столетию образования Турецкой Республики. Приблизительная стоимость проекта — 65 млн турецких лир (по нынешнему курсу это около $10 млрд). Сейчас в Стамбуле завершается строительство третьего аэропорта, который должен войти в семерку самых больших авиахабов мира. А также заканчивается возведение самой большой в мире мечети — Чамлыджа.

Объединение вокруг внешнего врага

Ухудшающаяся экономическая ситуация пока не несет риска для стабильности режима Эрдогана, говорят опрошенные РБК эксперты. В июне он был избран на пост президента, а его партия получила большинство на выборах в парламент. Сейчас его задача состоит в том, чтобы убедить население, что экономические проблемы вызваны действиями американских властей, говорит эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Кроме того, по словам эксперта, власти намекают, что турецко-американская напряженность исходит из религиозной плоскости, мусульманская Турция противопоставляется христианским США.​ При этом Эрдоган продолжает пользоваться широкой поддержкой населения: ухудшающаяся экономическая ситуация и напряженность в отношениях с США приведут к консолидации народа вокруг Эрдогана, говорит Ахметов.​

Антиамериканизм силен сейчас во​ всех слоях турецкого общества, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский: «Действия Вашингтона вызвали колоссальное возмущение в Турции, а власть ничего не делает для того, чтобы снять напряжение. Наоборот, Эрдоган получает за счет нее дополнительную поддержку». В обществе есть консенсус относительно причин экономического спада, добавляет эксперт: «Оппозиция также настроена антиамерикански и считает, что в экономических проблемах Турции виноват Белый дом».

При этом эксперты критикуют намеченные президентом Турции дополнительные расходы на инфраструктуру. Это не самое грамотное решение в нынешней ситуации, отмечает аналитик компании CreditSights Ричард Бриггс. «Президент Эрдоган продолжает ставить задачу экономического роста и удержания ключевых ставок на нынешнем уровне, что только усугубит нынешний кризис», — сказал он в интервью CNBC, отметив, что действия турецкого лидера «не вызывают доверия у инвесторов».

Во время предвыборной кампании Эрдоган обещал, что Турция войдет в десятку сильнейших экономик мира (сейчас она на 17-м месте), но сделать это будет проблематично, следует из публикации The​ Wall Street Journal (WSJ). В течение последних лет Турция демонстрировала высокий уровень экономического роста, по итогам 2017 года ее ВВП вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим. ​В то же время, отмечает газета, такие внушительные темпы роста стали возможными только за счет наращивания компаниями больших долгов. В итоге по состоянию на 2017 год объем долгов турецких компаний в иностранной валюте составил 53,4% — это один из самых высоких показателей в мире.

Чтобы предотвратить кризис, Эрдогану нужно не наращивать государственные инвестиции, а, напротив, ужесточать как монетарную, так и фискальную политику, говорят эксперты. «Или Турция обращается за помощью к Мировому валютному фонду (о предоставлении ей финансирования. — РБК), или она должна реализовать программу по жесткой экономии бюджетных средств и поднять ключевые ставки еще выше — с нынешних 17,75 до порядка 25%», — пишет финансовый обозреватель Эд Конуэй в колонке для The Times.