Суд в Турции отказался отпустить американского пастора из-под ареста

​Суд турецкого Измира оставил под домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщают CNN Turk и Haber Turk. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая настаивала на освобождении Брансона и его праве покинуть Турцию. Адвокат пастора называл необоснованными доказательства поддержки пастором террористов.

Эндрю Брансон был задержан в 2016 году. Его дело стало одной из причин обострения отношений США и Турции. В начале августа Вашингтон ввел санкции против глав Минюста и МВД Турции, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». «Оба [министра] играли ключевую роль в аресте и удержании под стражей пастора Брансона», — заявила тогда официальный представитель Госдепа США Сара Сандерс. «Мы не видим никаких доказательств того, что Брансон совершил какое-либо преступление, и мы уверены, что он стал жертвой несправедливого и незаконного отношения со стороны властей Турции», — подчеркнула она.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о своем решении вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции, что привело к обвалу турецкой лиры до исторического минимума.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и также повысил пошлины на некоторые американские товары.