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Медведев назначил главу Росавтодора заместителем министра транспорта
Политика, 13:53
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Медведев назначил главу Росавтодора заместителем министра транспорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главу Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романа Старовойта на должность заместителя министра транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Росавтодор возглавил Андрей Костюк, ранее занимавший пост заместителя руководителя ведомства.

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О том, что руководитель Росавтодора займет место замминистра транспорта, источники РБК, близкие к Минтрансу, сообщили в конце августа. Один из собеседников РБК уточнил тогда, что в таком случае Росавтодор может возглавить его заместитель — Костюк.

Старовойт был одним из кураторов строительства Крымского моста. С 2005 по 2007 год Старовойт работал главой отдела по работе с инвесторами в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, позже он стал первым зампредом этого комитета. В 2010 году он перешел на работу в аппарат правительства России на должность замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры. Росавтодор Старовойт возглавил в ноябре 2012 года.

Теги: Росавтодор , Минтранс , кадры
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