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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж
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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж
Общество, 10:39
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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж

В ночь на понедельник, 1 октября, на Крымском мосту сняли все ограничения по грузоподъемности проезжающих по нему автомобилей и открыли движение для большегрузов. Первоначальный план предполагал, что первые грузовики проедут по самому длинному в стране мосту только в декабре.

Для новых участников движения организовали пункты досмотра на таманском и керченском берегах.

За первые восемь часов через Керченский пролив проехало более 700 большегрузов. Как уточнили в инфоцентре Крымского моста, самыми активными участниками движения стали автопоезда общим весом более 30 т.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Теги: мультимедиа
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