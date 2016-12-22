На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж

В ночь на понедельник, 1 октября, на Крымском мосту сняли все ограничения по грузоподъемности проезжающих по нему автомобилей и открыли движение для большегрузов. Первоначальный план предполагал, что первые грузовики проедут по самому длинному в стране мосту только в декабре.

Для новых участников движения организовали пункты досмотра на таманском и керченском берегах.

За первые восемь часов через Керченский пролив проехало более 700 большегрузов. Как уточнили в инфоцентре Крымского моста, самыми активными участниками движения стали автопоезда общим весом более 30 т.