Где находятся освобожденные в Курской области населенные пункты. Карта

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные освободили от украинских вооруженных сил десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.

В ведомстве перечислили, какие населенные пункты освободили: Апанасовка;

Бяхово;

Вишневка;

Викторовка;

Внезапное;

Гордеевка;

Краснооктябрьское;

Обуховка;

Снагость;

10-й Октябрь.

Некоторые из них находятся вдоль берегов реки Снагость, некоторые — вдоль трассы, ведущей к границе с Украиной.