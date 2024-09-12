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Военная операция на Украине ,  
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Где находятся освобожденные в Курской области населенные пункты. Карта

Месторасположение освобожденных в Курской области населенных пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные освободили от украинских вооруженных сил десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.

В ведомстве перечислили, какие населенные пункты освободили:

  • Апанасовка;
  • Бяхово;
  • Вишневка;
  • Викторовка;
  • Внезапное;
  • Гордеевка;
  • Краснооктябрьское;
  • Обуховка;
  • Снагость;
  • 10-й Октябрь.

Некоторые из них находятся вдоль берегов реки Снагость, некоторые — вдоль трассы, ведущей к границе с Украиной.

Минобороны сообщило об освобождении десяти курских населенных пунктов
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Курская область Минобороны военные населенные пункты
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