Где находятся освобожденные в Курской области населенные пункты. Карта
Российские военные освободили от украинских вооруженных сил десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.
В ведомстве перечислили, какие населенные пункты освободили:
- Апанасовка;
- Бяхово;
- Вишневка;
- Викторовка;
- Внезапное;
- Гордеевка;
- Краснооктябрьское;
- Обуховка;
- Снагость;
- 10-й Октябрь.
Некоторые из них находятся вдоль берегов реки Снагость, некоторые — вдоль трассы, ведущей к границе с Украиной.
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