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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об освобождении около 10 курских населенных пунктов

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Военная операция на Украине
Российские военнослужащие взяли под контроль и зачистили около десяти населенных пунктов в Курской области, заявил Алаудинов. О каких территориях идет речь, он не уточнил
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие вернули контроль над почти десятью населенными пунктами в Курской области, заявил «РИА Новости» командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками», — сказал он, добавив, что среди военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пленные. Алаудинов не уточнил, о каких населенных пунктах идет речь.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей этого наступления создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в российском регионе была создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

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Фото:John Moore / Getty Images

Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией», а «священным долгом военных» — выдавливание ВСУ из Курской области. Исход боев в этом регионе станет решающим для военной операции на Украине, утверждал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» находится в зоне боевых действий и регулярно отчитывается о ситуации в Курской области. Ранее он сообщил об отводе иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ, из-за больших потерь. Накануне Алаудинов заявил об уничтожении отремонтированного украинского танка, боевой бронированной машины и пушки противника на курском направлении.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Апти Алаудинов Военная операция на Украине ВСУ
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