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Война санкций ,  
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ЕС не увидел повода снимать одежду с россиян на границе

ЕК не увидела повода изымать на границе санкционную одежду с россиян
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Война санкций
Еврокомиссия подтвердила запрет на ввоз россиянами личных автомобилей. В то же время там полагают, что пересечение границы в одежде, которая подпадает под санкции, не следует считать нарушением
Фото: Sasu Makinen / Global Look Press
Фото: Sasu Makinen / Global Look Press

Россияне не могут въезжать в Европейский союз на личных автомобилях, поскольку это подпадает под запрет на импорт из России, но пересечение границы в одежде, на которую распространяются санкции, не следует рассматривать как нарушение ограничительных мер ЕС, заявил в ходе брифинга представитель Европейской комиссии (ЕК).

Его спросили, могут ли российские туристы приезжать на своих машинах в ЕС, новая ли это мера или некое уточнение. «Что касается автомобилей, да — в их отношении есть импортный запрет и они не могут въезжать в Евросоюз. Когда санкции применяются, необходимо строго обеспечить, чтобы они не обходились», — сказал он, не пояснив, каким образом личный автомобиль может использоваться для обхода существующих санкций.

Представитель ЕК назвал автомобили примером дорогостоящих товаров, в отношении которых нужно соблюдать ограничительные меры Брюсселя. «Если кто-то пересекает границу, а его одежда находится в списке [на импортный запрет], но понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, и это не то, что нужно принимать во внимание [исполняя санкции]», — уточнил он.

Минувшим летом россияне, приезжающие в Германию, столкнулись с изъятием автомобилей со стороны немецкой таможни. Там подтвердили, что ввоз пассажирских машин из России запрещен в соответствии с санкционным регламентом ЕС. Российское посольство в Германии в начале сентября заявило, что такая практика в отдельных случаях продолжается.

Еврокомиссия в своих разъяснениях указала, что неважно, в частных или коммерческих целях используется транспортное средство, если оно подпадает под таможенные коды в санкционном списке номер XXI (в том числе код 8703, охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек), писал РБК.

Кроме того, не имеет значения срок, на который автомобиль ввозится, и таможенная процедура (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), заявила Еврокомиссия.

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Отдельно комиссия заявляла, что, с ее точки зрения, россияне не могут привозить с собой «товары для личного пользования» (personal goods) и транспортные средства, перечисленные в приложении, в том числе в рамках турпоездок. Под риском в данном случае находятся косметика, чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), которые фигурируют в приложении XXI, указывал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

В Еврокомиссии отмечали, что окончательное решение о применении санкций в отношении россиян на границе остается за национальными органами власти стран-членов.

Власти России называли санкции со стороны западных стран незаконными и нелегитимными. Ситуацию с запретом ввоза личных машин в Совете Федерации назвали «дискриминацией в чистом виде на основании паспорта». «Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
санкции ЕС Еврокомиссия одежда
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