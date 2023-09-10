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Война санкций ,  
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Посольство посоветовало не ездить в Финляндию на авто с номерами России

Посольство рекомендовало не въезжать в Финляндию на авто с российскими номерами
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Война санкций
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах с российскими номерами из-за разъяснений Еврокомиссии о том, что это приравнивается к запрещенному импорту. Таможня ФРГ этим объясняла этим эмбарго аресты частных машин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Посольство России в Финляндии рекомендовало отказаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами. Это связано с разъяснениями Еврокомиссии о том, что въезд на территорию ЕС на зарегистрированном в России автомобиле приравнивается к запрещенному импорту.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — говорится в публикации диппредставительства в телеграм-канале.

Ранее Еврокомиссия пояснила, что россиянам запрещено провозить перечисленные в приложении к ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, предметы в том числе в личных целях. Кроме автомобилей, под ограничения могут попасть также ноутбуки, косметика, смартфоны, шубы и изделия из меха, чемоданы и др., отмечали эксперты по санкциям. Юристы рекомендуют не брать такие товары с собой.

«Статья 3i запрещает приобретение, ввоз или передачу, прямо или опосредованно, товаров, перечисленных в приложении XXI, если они происходят из России или вывозятся из России. Это включает автомобили, подпадающие под таможенный код 8703», — подчеркивает Еврокомиссия.

Не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), добавили в ЕК.

Летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне. Таможня ФРГ в начале июля подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014. В начале сентября российское посольство в Германии сообщило, что россияне продолжают сталкиваться с арестом машин на таможне.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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