Клишас потребовал зеркального ответа на запрет ездить на машинах в ЕС

Санкции направлены на всех россиян, это «дискриминация на основании паспорта», заявил Андрей Клишас. В ФТС выражали надежду, что Россия не будет запрещать ввоз личных вещей гражданам ЕС, так как «мы цивилизованные люди»

Андрей Клишас (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Санкции Запада направлены в отношении всех россиян, вне зависимости от их убеждений и политических взглядов, это «дискриминация в чистом виде на основании паспорта», написал в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — уверен он.

Так сенатор отреагировал на разъяснения Еврокомиссии о правилах применения европейских санкций против Москвы. Из них следует, что въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, если машина попадает под таможенные коды из приложения XXI (в том числе код 8703, охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек).

В ту же категорию могут попасть некоторые подсанкционные личные вещи, в том числе в рамках туристических поездок. В частности, пояснял РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов, речь идет о косметике, чемоданах, ноутбуках, мобильных телефонах, которые тоже фигурируют в приложении XXI. В нем же упоминаются изделия из кожи и меха, туалетная бумага, шампуни, зубная паста, фотокамеры.

Представитель Еврокомиссии уточнил в разговоре с РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение о том, как исполнять санкции. Случаи изъятия личных автомобилей у россиян была зарегистрированы в Германии; после появления разъяснений Брюсселя о рисках предупредило посольство в Финляндии.

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал «полным беспределом» запрет на ввоз в ЕС товаров для личного пользования, отметив, что решение противоречит «нормальной таможенной логике». Он выразил надежду, что Россия не будет принимать подобных ответных мер, поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».