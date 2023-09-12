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Сенаторы США призвали расследовать отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым

Сенатор США Уоррен призвала расследовать отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенаторы США недовольны ситуацией, в которой в вопросах внешней политики решение по спутникам принимает миллиардер, а не президент. Маск ранее объяснял, что Starlink был задуман не для участия в войнах
Элизабет Уоррен
Элизабет Уоррен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Сенат США должен расследовать деятельность SpaceX в связи с тем, что ее генеральный директор Илон Маск не разрешил украинским войскам использовать сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма, чтобы не дать ими атаковать российский военно-морской флот. Об этом заявила сенатор-демократ, член комитета во вооруженным силам Элизабет Уоррен.

«Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером», — сказала она во время заседания сената (цитата по Bloomberg).

Уоррен также призвала Петнагон изучить свои контракты со SpaceX. Ее позицию поддержал глава комитета, сенатор-демократ Джек Рид. Он выразил обеспокоенность этим вопросом, указав, что обычно спутники контролируют правительства, а решения по их работе принимают президенты.

По сведениям агентства, Маск вместе с другими руководителями крупных технологических компаний примет 13 сентября участие в закрытых слушаниях в Сенате.

Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала полномасштабных боев. По данным NYT к июлю этого года Киев получил свыше 42 тыс. терминалов.

Ситуация, которая вызвала недовольство сенаторов, произошла в 2022 году. О нем летом писала The New York Times со ссылкой на источники, в биографии Маска (выйдет 12 сентября) подтверждается этот факт.

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Биограф Маска Уолтер Айзексон пишет, что когда украинские подводные дроны приблизились к российским кораблям, они потеряли связь и их выбросило на берег. Маск принял решение отключить связь из опасений, что Россия нанесет ответный удар ядерным оружием, такое мнение у него сложилось после разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками», сказано в книге.

В разговоре с писателем Маск говорил, что Starlink не был задуман «для участия в войнах», спутники выводили на орбиту, чтобы дать доступ к стриминговым сервисам, образовательным порталам, чтобы люди могли «совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками».

Бизнесмен настаивает, что связь от Starlink и не работала близ Крыма, а потому он не мог ее выключить. Вместе с тем миллиардер признал, что не согласился по запросу властей Украины экстренно включить ее «на всем пути до Севастополя», посчитав, что речь идет об атаке российского флота. Если бы связь была включена, предположил он, это бы вовлекло Space X в крупный военный акт и эскалацию конфликта, что противоречило бы ее правилам.

«Наши условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они [украинские власти] снова просили о чем-то, что было прямо запрещено», — говорил Маск.

«Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов», — сказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявил, что терминалы работают исправно на всей линии фронта, а сам Маск вряд ли связан с перебоями.

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке», — написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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