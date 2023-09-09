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Военная операция на Украине ,  
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ABC узнал о возможном включении ATACMS в пакет помощи США Украине

ABC: США могут включить дальнобойные ATACMS в следующий пакет помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти США близки к решению по отправке Украине дальнобойных комплексов ATACMS, а ракеты могут войти в следующий пакет военной помощи, рассказали источники ABC. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Один из них, имевший доступ к планам оказания помощи в сфере безопасности, заявил, что решение по этому вопросу «приближается». Другой собеседник телеканала рассказал, что передача ракет «находится на рассмотрении» и, вероятно, боеприпасы войдут в следующий пакет военной помощи. Он добавил, что могут пройти месяцы, прежде чем Киев получит ракеты.

В то же время оба чиновника подчеркивают, что окончательного решения по этому вопросу еще нет и планы могут поменяться до официальных заявлений.

Президент Владимир Путин, комментируя возможность передачи дальнобойных ракет Киеву, говорил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ».

Материал дополняется.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ATACMS военная помощь США