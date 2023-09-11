NYT узнала о поставках Украине ракет оружейным бароном Моралесом

Марк Моралес сотрудничает с Пентагоном при поставках оружия Киеву, но у него есть и прямые договоренности с Украиной, выяснило издание. В его компании Global Ordnance служат сержант ВСУ и бывший советник министра обороны Украины

Марк Моралес (Фото: globalordnance / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Власти США иногда обращаются при поставках оружия на Украину к малоизвестным торговцам. Один из них — владелец компании Global Ordnance Марк Моралес, с которой Пентагон заключил контракты на $1 млрд, сообщает The New York Times (NYT). Также издание пишет, что Моралес напрямую продает оружие Украине, сумма этих его контрактов оценивается в $200 млн.

Источники газеты рассказали, что в прошлом месяце в Киеве прошла встреча с участием Моралеса, украинских военных и чиновников. Среди них был старший сержант территориальной обороны Вооруженных сил Украины Владимир Койфман, который работает в Global Ordnance и организует подобные встречи продавцов и покупателей оружия. Это подтвердил юрисконсульт компании Ван Брант. Также, пишет издание, на встрече присутствовал бывший советник теперь уже экс-министра обороны Украины Алексея Резникова Денис Ванаш, который также работает в Global Ordnance.

Сама компания появилась в 2013 году, хотя Моралес и раньше занимался торговлей оружием более десяти лет. Эту деятельность ему пришлось прервать на некоторое время из-за обвинения в 2009 году в отмывании денег после появления видео, на котором он обсуждал, как лучше дать взятки иностранным чиновникам. Позже расследование было прекращено.

Пентагон сначала заключил с Global Ordnance несколько контрактов на поставки оружия для борьбы против террористов, например из «Исламского государства» (признано в России террористической организацией и запрещено). Первый контракт для Украины был подписан за несколько недель до российской спецоперации.

Сеть Моралеса охватывает США, Восточную Европу и Ближний Восток. Украине он отправлял ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. По данным газеты, у него есть особые связи с Пентагоном, поэтому он может позволить себе закупать больше товара, в том числе перекупать оружие у конкурентов.

На Украине против компании Моралеса проводится антикоррупционное расследование после одной из сорвавшихся сделок — сначала контракт получила украинская госкомпания, но потом — Global Ordnance.

Как отмечает NYT, возможность участия в поставках оружия Украине частных компаний появилась после смягчения правил госзакупок и соблюдения прозрачности сделок в феврале 2022 года. Помимо Моралеса есть и другие теневые поставщики. Например, среди них издание называет бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского.

Теперь Киев после увольнения Резникова поставил под сомнение стратегию «оружие любой ценой», пишет газета.

Россия критикует западные страны за военную помощь Украине. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий». По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали «адской каруселью» и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.