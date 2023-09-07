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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о планах США передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов

NYT: США планируют отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Кассетные боеприпасы могут стать единственной доступной возможностью пополнения арсеналов Украины на фоне дефицита других боеприпасов у стран НАТО, пишет издание
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине дополнительную партию кассетных боеприпасов в ближайшее время. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех чиновников.

По словам одного из источников, эти снаряды помогли Украине «сохранить динамику» на южном направлении. В то же время в США велись внутренние дискуссии о дальнейшей отправке кассетных боеприпасов, отметили чиновники.

Тем не менее, так как запасы других боеприпасов, которые государства НАТО могут направить Украине, ничтожно малы, а производители оружия в США и Европе не могут увеличить их выпуск до необходимого уровня, кассетные боеприпасы могут быть чуть ли не единственным доступным средством пополнения арсеналов Украины, пишет издание.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их использование, передачу и накопление.

«Что мы видели, так это то, что Украина стремится показать, что кассетные боеприпасы могут быть полезны в военном отношении. Но, в конце концов, это оружие запрещено из-за вреда, причиняемого гражданским лицам как при его применении, так и спустя десятилетия», — заявила изданию правозащитник Мэри Уорхэм. Однако власти Украины возражают, что без них ВСУ не смогут достичь паритета с российской огневой мощью, добавляет NYT.

По словам западных официальных лиц и экспертов, кассетные боеприпасы наиболее эффективны против сил и автоколонн, рассредоточенных по открытой местности. В то же время украинские солдаты более сдержаны в оценках, отмечая, что кассетные боеприпасы крайне неэффективны против укрепленных российских позиций, которые являются главным препятствием для контрнаступления ВСУ.

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В конце августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что кассетные боеприпасы не вошли в новый пакет военной помощи США Украине на $250 млн.

США начали поставлять Украине кассетные боеприпасы в середине июля — это решение Вашингтон называл временным, пока украинской армии не хватает обычных снарядов. Киев обещал, что удары будут наноситься по скоплениям военной техники, а не по «официально признанной территории России».

Тем не менее российская сторона уже сообщала о применении кассетных снарядов в Донецке, ЛНР, Запорожской и Белгородской областях. Президент России Владимир Путин допустил, что Россия может зеркально ответить на применение ВСУ таких боеприпасов, так как у нее есть «достаточный запас различного рода» таких снарядов.

Россия осуждает поставки Западом оружия Украине, отмечая, что они не изменят исхода спецоперации, но лишь затянут конфликт.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина США кассетные боеприпасы ВСУ
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