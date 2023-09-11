branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Курский губернатор сообщил о второй за ночь атаке дрона на Рыльск Политика, 00:20
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Умерла актриса Театра российской армии Мария Скуратова Общество, 00:07
Аналитики назвали крымские курорты, лидирующие по падению цен на аренду Недвижимость, 00:03
Запах марихуаны и «гимн Гитлера». Главные скандалы US Open Спорт, 00:00
Глава «Трансконтейнера» заявил о дефиците железнодорожных платформ Бизнес, 00:00
США ответили на вопрос о поставке Украине ракет дальностью в 300 км Политика, 11 сен, 23:35
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Украинский дрон сбросил взрывчатку на город в Курской области Политика, 11 сен, 23:30
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 11 сен, 23:09
Премьер Армении объяснил ратификацию Римского статута и учения с США Политика, 11 сен, 22:45
Польша утвердила покупку 486 установок HIMARS у США Политика, 11 сен, 22:21
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 11 сен, 22:14
Путин наградил почетной грамотой муфтия Чечни Политика, 11 сен, 22:04
Дрон с флагом Нагорного Карабаха прервал матч сборных Армении и Хорватии Спорт, 11 сен, 21:55
Военная операция на Украине ,  
0 

США ответили на вопрос о поставке Украине ракет дальностью в 300 км

Госдеп США: решения по поставкам ВСУ ракет ATACMS пока нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский снова попросил ракеты ATACMS, чтобы не делать паузу в наступлении. По данным FT, решение по вопросу близко. Власти России считают поставки дальнобойных ракет красной линией
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Правительство США продолжает дискуссии о возможных поставках ракет ATACMS украинской армии, в том числе вместе с властями Украины, но пока «нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мы всегда оцениваем, какую военную помощь можем оказать Украине, что следует отправить в определенный момент, что мы способны предоставить, что наши союзники и партнеры, входящие в коалицию, могут им передать», — сказал Миллер.

Журналистка спросила его, считает ли Вашингтон, что ракеты ATACMS будут эффективным оружием сейчас для Украины, но Миллер в ответ заверил лишь, что обсуждения продолжаются.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Ее запуск можно осуществить с помощью уже переданных ВСУ установок РСЗО HIMARS, но по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

За последние десять лет США продали другим странам около 900 ракет ATACMS, в том числе 211 — с февраля 2022-го. Их получили союзники по НАТО, страны Персидского залива, Тайвань и Австралия, обычно вместе с установками HIMARS. Весной администрация объявила о скорой продаже 40 ракет Марокко.

Точное количество ракет ATAMCS, находящихся в распоряжении Пентагона, засекречено. Но с начала производства Lockheed Martin выпустила около 4 тыс. таких ракет. Нынешние темпы производства — около 500 штук ежегодно, выяснила Washington Post.

Власти Украины в последние дни усилили давление на США по вопросу предоставления ATACMS. Президент Владимир Зеленский в интервью CNN в середине сентября подчеркнул, что армия нуждается в дальнобойных системах огня, он запланировал поднять этот вопрос во время ближайшего разговора с американским коллегой Джо Байденом. «Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, и мне это очень нужно», — подчеркнул Зеленский.

Глава его офиса Андрей Ермак пояснял, что дальнобойные ракеты — «не просто прихоть, а реальная необходимость», от этого зависит дальнейший прогресс армии Украины и жизни военнослужащих. По его словам, в Белом доме понимают, что ATACMS очень нужны ВСУ.

В середине сентября Financial Times и ABC со ссылкой на источники сообщили, что в Белом доме все больше склоняются к поставкам этих ракет, их могут одобрить к передаче в следующем пакете помощи.

Читайте на РБК Pro
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Почему посещение сауны укрепляет сердце
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине, а вопрос с дальнобойными ракетами Москва расценивает в качестве красной линии. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — обещал президент Владимир Путин.

США ответили на вопрос о поставке Украине ракет дальностью в 300 км
США ответили на вопрос о поставке Украине ракет дальностью в 300 км

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ATACMS США Госдепартамент США Дальнобойное оружие
Материалы по теме
NYT узнала о поставках Украине ракет оружейным бароном Моралесом
Бизнес
Пентагон отменил испытание гиперзвуковой ракеты
Политика
В бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине
Политика