США ответили на вопрос о поставке Украине ракет дальностью в 300 км

Зеленский снова попросил ракеты ATACMS, чтобы не делать паузу в наступлении. По данным FT, решение по вопросу близко. Власти России считают поставки дальнобойных ракет красной линией

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Правительство США продолжает дискуссии о возможных поставках ракет ATACMS украинской армии, в том числе вместе с властями Украины, но пока «нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мы всегда оцениваем, какую военную помощь можем оказать Украине, что следует отправить в определенный момент, что мы способны предоставить, что наши союзники и партнеры, входящие в коалицию, могут им передать», — сказал Миллер.

Журналистка спросила его, считает ли Вашингтон, что ракеты ATACMS будут эффективным оружием сейчас для Украины, но Миллер в ответ заверил лишь, что обсуждения продолжаются.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Ее запуск можно осуществить с помощью уже переданных ВСУ установок РСЗО HIMARS, но по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн. За последние десять лет США продали другим странам около 900 ракет ATACMS, в том числе 211 — с февраля 2022-го. Их получили союзники по НАТО, страны Персидского залива, Тайвань и Австралия, обычно вместе с установками HIMARS. Весной администрация объявила о скорой продаже 40 ракет Марокко. Точное количество ракет ATAMCS, находящихся в распоряжении Пентагона, засекречено. Но с начала производства Lockheed Martin выпустила около 4 тыс. таких ракет. Нынешние темпы производства — около 500 штук ежегодно, выяснила Washington Post.

Власти Украины в последние дни усилили давление на США по вопросу предоставления ATACMS. Президент Владимир Зеленский в интервью CNN в середине сентября подчеркнул, что армия нуждается в дальнобойных системах огня, он запланировал поднять этот вопрос во время ближайшего разговора с американским коллегой Джо Байденом. «Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, и мне это очень нужно», — подчеркнул Зеленский.

Глава его офиса Андрей Ермак пояснял, что дальнобойные ракеты — «не просто прихоть, а реальная необходимость», от этого зависит дальнейший прогресс армии Украины и жизни военнослужащих. По его словам, в Белом доме понимают, что ATACMS очень нужны ВСУ.

В середине сентября Financial Times и ABC со ссылкой на источники сообщили, что в Белом доме все больше склоняются к поставкам этих ракет, их могут одобрить к передаче в следующем пакете помощи.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине, а вопрос с дальнобойными ракетами Москва расценивает в качестве красной линии. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — обещал президент Владимир Путин.