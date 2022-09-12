В Кремле назвали выборы срезом отношения населения к операции на Украине

Дмитрий Песков подчеркнул, что в высоких результатах, с которыми переизбрались губернаторы, есть их личная заслуга, а также заслуга президента и поддержка населением его курса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле рассматривают итоги голосования как демонстрацию высокого уровня поддержки Владимира Путина и принимаемых им решений, в том числе касающихся проведения операции на Украине. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили Пескова, можно ли воспринимать прошедшее голосование в том числе как срез общественного мнения по поводу проводимой Россией военной операции на Украине. «Безусловно, конечно. Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений», — ответил он.

Песков также отметил высокие результаты победивших на выборах губернаторов (во время прошедших выборов все действующие губернаторы или врио сохранили свои посты).

«И, конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу или уже активно отработали свой срок и активно показали себя с положительной точки зрения. В этом есть и заслуга президента — с точки зрения его поддержки конкретного кандидата. А также есть, безусловно, и толика голосования в поддержку курса президента. Этот процент всегда присутствует. Он значителен», — пояснил Песков.

Ожидается, что Путин встретится с победившими на выборах губернаторами, однако даты встречи будут известны позже.

К полудню 12 сентября ЦИК подвела итоги голосования на выборах различного уровня во всех участвовавших регионах. Губернаторов выбирали в 15 субъектах. Все действующие главы регионов сохранили посты, из них 13 шли от «Единой России», двое — самовыдвиженцы.

Читайте на РБК Pro Pro «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах Статьи Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба Инструкции Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro «Дом, который построил Джек Ма»: история взлета Alibaba «Дом, который построил Джек Ма»: история взлета Alibaba Саммари