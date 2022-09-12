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Единый день голосования ,  
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В Кремле назвали выборы срезом отношения населения к операции на Украине

Дмитрий Песков подчеркнул, что в высоких результатах, с которыми переизбрались губернаторы, есть их личная заслуга, а также заслуга президента и поддержка населением его курса
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле рассматривают итоги голосования как демонстрацию высокого уровня поддержки Владимира Путина и принимаемых им решений, в том числе касающихся проведения операции на Украине. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили Пескова, можно ли воспринимать прошедшее голосование в том числе как срез общественного мнения по поводу проводимой Россией военной операции на Украине. «Безусловно, конечно. Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений», — ответил он.

Песков также отметил высокие результаты победивших на выборах губернаторов (во время прошедших выборов все действующие губернаторы или врио сохранили свои посты).

«И, конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу или уже активно отработали свой срок и активно показали себя с положительной точки зрения. В этом есть и заслуга президента — с точки зрения его поддержки конкретного кандидата. А также есть, безусловно, и толика голосования в поддержку курса президента. Этот процент всегда присутствует. Он значителен», — пояснил Песков.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ожидается, что Путин встретится с победившими на выборах губернаторами, однако даты встречи будут известны позже.

К полудню 12 сентября ЦИК подвела итоги голосования на выборах различного уровня во всех участвовавших регионах. Губернаторов выбирали в 15 субъектах. Все действующие главы регионов сохранили посты, из них 13 шли от «Единой России», двое — самовыдвиженцы.

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  • Бурятия, губернатор Алексей Цыденов («Единая Россия») — 86,2% голосов.
  • Карелия, губернатор Артур Парфенчиков («Единая Россия») — 69,1%.
  • Марий Эл, врио губернатора Юрий Зайцев (самовыдвиженец) — 82,4%.
  • Удмуртия, губернатор Александр Бречалов («Единая Россия») — 64,3%.
  • Владимирская область, врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия») — 83,6%.
  • Калининградская область, губернатор Антон Алиханов («Единая Россия») — 80,2%.
  • Кировская область, врио Александр Соколов («Единая Россия») — 71,8%.
  • Новгородская область, губернатор Андрей Никитин («Единая Россия») — 77%.
  • Рязанская область, врио губернатора Павел Малков («Единая Россия») — 84,5%.
  • Саратовская область, врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия») — 72,3%.
  • Свердловская область, губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия») — 65,7%.
  • Тамбовская область, врио губернатора Максим Егоров («Единая Россия») — 84,9%.
  • Томская область, врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») — 84,9%.
  • Ярославская область, врио губернатора Михаил Евраев (самовыдвиженец) — 82,3%.
  • В Адыгее главу республики избирал Госсовет, им остался Мурат Кумпилов, решение было единогласным.
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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Мария Лисицына Мария Лисицына
Дмитрий Песков губернаторские выборы Единый день голосования
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