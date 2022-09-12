В Кремле назвали выборы срезом отношения населения к операции на Украине
В Кремле рассматривают итоги голосования как демонстрацию высокого уровня поддержки Владимира Путина и принимаемых им решений, в том числе касающихся проведения операции на Украине. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Журналисты спросили Пескова, можно ли воспринимать прошедшее голосование в том числе как срез общественного мнения по поводу проводимой Россией военной операции на Украине. «Безусловно, конечно. Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений», — ответил он.
Песков также отметил высокие результаты победивших на выборах губернаторов (во время прошедших выборов все действующие губернаторы или врио сохранили свои посты).
«И, конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу или уже активно отработали свой срок и активно показали себя с положительной точки зрения. В этом есть и заслуга президента — с точки зрения его поддержки конкретного кандидата. А также есть, безусловно, и толика голосования в поддержку курса президента. Этот процент всегда присутствует. Он значителен», — пояснил Песков.
Ожидается, что Путин встретится с победившими на выборах губернаторами, однако даты встречи будут известны позже.
К полудню 12 сентября ЦИК подвела итоги голосования на выборах различного уровня во всех участвовавших регионах. Губернаторов выбирали в 15 субъектах. Все действующие главы регионов сохранили посты, из них 13 шли от «Единой России», двое — самовыдвиженцы.
- Бурятия, губернатор Алексей Цыденов («Единая Россия») — 86,2% голосов.
- Карелия, губернатор Артур Парфенчиков («Единая Россия») — 69,1%.
- Марий Эл, врио губернатора Юрий Зайцев (самовыдвиженец) — 82,4%.
- Удмуртия, губернатор Александр Бречалов («Единая Россия») — 64,3%.
- Владимирская область, врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия») — 83,6%.
- Калининградская область, губернатор Антон Алиханов («Единая Россия») — 80,2%.
- Кировская область, врио Александр Соколов («Единая Россия») — 71,8%.
- Новгородская область, губернатор Андрей Никитин («Единая Россия») — 77%.
- Рязанская область, врио губернатора Павел Малков («Единая Россия») — 84,5%.
- Саратовская область, врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия») — 72,3%.
- Свердловская область, губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия») — 65,7%.
- Тамбовская область, врио губернатора Максим Егоров («Единая Россия») — 84,9%.
- Томская область, врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») — 84,9%.
- Ярославская область, врио губернатора Михаил Евраев (самовыдвиженец) — 82,3%.
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