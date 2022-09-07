Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области

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Высокий — желтый — уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 22 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«До 22 сентября в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья. Все эти меры необходимы в текущих условиях», — написал он.

Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов. Последний раз власти продлевали его 22 августа сроком до 7 сентября.

Желтый уровень террористической опасности с середины апреля ввели в граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма, а также в Севастополе.

В последний раз о работе систем ПВО над Белгородом Гладков сообщал в конце августа. Местные жители утверждали, что взрывы были слышны практически во всех районах города, также летали вертолеты.

До этого, 18 августа, губернатор рассказывал о найденных в Шебекинском городском округе противопехотных минах «Лепесток». Жителей эвакуировали и временно запретили возвращаться в дома. Вечером того же дня в селе Тимоново Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, загорелся склад с боеприпасами.