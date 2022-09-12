На церемонию в честь Елизаветы II попросили не приносить плюшевых мишек

Британцы не смогут принести плюшевых мишек на церемонию возложения цветов в память о королеве Елизавете II в Грин-парке недалеко от Букингемского дворца, сообщила организация The Royal Parks, которая управляет парками Лондона.

«К сожалению, подарки и артефакты приниматься не будут, и общественность попросят не приносить их в парки. Предметы/артефакты, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары, приносить нельзя», — сказано в сообщении.

Кроме того, организаторы церемонии запретили зажигать свечи и попросили заранее снимать обертку с цветов.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке в Балморале. Ей было 96 лет. Похороны королевы назначили на 19 сентября. Британцы начали приносить к воротам Букингемского дворца цветы, плюшевых медведей и открытки с изображением мишки из фильма «Приключения Паддингтона».

В июне королевская семья выпустила видеоролик с королевой и Паддингтоном, который пришел к ней на прием, нарушил правила поведения на чайной церемонии, а потом предложил Елизавете II сэндвич с джемом. В ответ королева достала такой же бутерброд из сумки.

В видео, которое было посвящено 70-летию правления королевы, герой фильма поблагодарил ее за все, что она сделала. После смерти в Twitter-аккаунте Паддингтона появилось сообщение: «Спасибо вам за все, Мэм».