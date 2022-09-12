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Reuters узнал о планах США ограничить поставки полупроводников в Китай

Reuters узнал о планах США расширить ограничения на поставки полупроводников в Китай
США планирует ужесточить ограничения на экспорт полупроводников в Китай, которые действуют с 2020 года. По задумке американских властей, мера должна помочь предотвратить покупку отечественных технологий Китаем
Фото: Alexander Pohl / IMAGO / Global Look Press
Фото: Alexander Pohl / IMAGO / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена планирует расширить ограничения на поставки полупроводников для производства микросхем и инструментов искусственного интеллекта в Китай в октябре. Об этом написал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным агентства, Министерство торговли опубликует новые правила экспорта полупроводников, которые уже упоминались в письмах трем американским компаниям — KLA Corp., Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. Ведомство запрещало им без разрешения отправлять оборудование для производства микросхем на китайские фабрики, которые производят передовые полупроводники с техпроцессом менее 14 нанометров.

Кроме того, министерство закрепит те правила, которые содержались в письмах Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices в августе. Компании должны были приостановить поставки нескольких видов вычислительных чипов для систем искусственного интеллекта, если у них не было специальной лицензии.

По словам одного из источников, власти США могут ввести лицензионные требования на поставки в Китай продукции с целевыми чипами. В списке могут оказаться серверы для центров обработки данных, которые содержат чип Nvidia A100, производства Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer.

Высокопоставленный чиновник Министерства торговли отказался комментировать планы по расширению ограничений. Представитель ведомства рассказал о «комплексном подходе к дополнительным действиям для защиты интересов США», а также намерениях предотвратить приобретение американских технологий Китаем с целью модернизации военной сферы.

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Экономика
Фото:Lim Huey Teng / Reuters

США начали ограничивать продажу американских технологий китайским компаниям в 2020 году. Мера сдерживала их рост, но стимулировала производство и китайскими производителями заинтересовались крупные западные компании, писал Bloomberg.

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В июне агентство указывало, что за последний год 19 из 20 компаний из Китая стали самыми быстрорастущими внутри отрасли среди остальных стран. Поставщики программного обеспечения, процессоров и оборудования, жизненно важного для производства чипов увеличили доходы в несколько раз по сравнению с мировыми лидерами отрасли.

Производители чипов из КНР вырвались в лидеры отрасли на фоне санкций США
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Фото:Ng Han Guan / AP

В июле Reuters сообщил, что администрация Байдена попросила союзников ввести аналогичные ограничения на поставку полупроводников, чтобы иностранные компании не могли продавать технологии Китаю в обход запрета США.

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Жанна Антохина
США Китай экспорт микросхемы
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