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Война санкций ,  
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Минторг США сообщил о падении на 90% экспорта полупроводников в Россию

Это произошло из-за западных санкций, подчеркнула глава ведомства Джина Раймондо. По ее словам, ограничения мешают российскому аэрокосмическому сектору получать доход и поддерживать военную авиацию
Фото: Lim Huey Teng / Reuters
Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% после того, как США и их союзники ввели соответствующие санкции, сообщила глава Минторга США Джина Раймондо, передает Reuters.

Кроме того, ограничения в отношении российского аэрокосмического сектора подрывают его способность получать доходы и поддерживать военную авиацию, добавила Раймондо.

Она также предположила, что в ближайшие четыре года Россия может быть вынуждена снять с рейсов от половины до двух третей самолетов, чтобы разобрать их на запчасти.

О влиянии американских санкций на российскую оборонную промышленность также в конце мая говорил замглавы Минторга Дон Грейвс. По его словам, меры экспортного контроля в отношении Москвы в рамках оборонного сектора приняли США и еще 37 стран.

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Фото:Ng Han Guan / AP

«Вводя экспортный контроль в отношении таких товаров, как полупроводники, производственное оборудование, запчасти самолетов и инфракрасные камеры, мы стремимся со временем ослабить российскую армию», — пояснил Грейвс.

«И мы уже видим влияние нашего коллективного экспортного контроля в сообщениях о том, что два крупных российских танковых завода остановили работу из-за нехватки иностранных компонентов, а еще одна российская компания не смогла получать чипы, которые широко используются в российских разведывательных и военных системах», — продолжил он.

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США ввели ограничения на экспорт технологий в Россию практически сразу после начала российской операции на Украине. В рамках санкций экспортный регулятор BIS отказывает экспортерам в выдаче лицензий на поставки в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. К ним относятся полупроводники. компьютеры, телекоммуникации, лазеры, сенсоры.

В Минторге сообщали, что намерены лишить российский оборонно-промышленный комплекс, самолетостроение и судостроение важнейших технологических элементов.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ говорил, что санкции, которые ввели западные страны против России, являются бездумными и безумными. Он также сказал, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают.

«Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан. Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Не состоялось», — подчеркнул президент.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
запрет экспорта санкции против России США

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