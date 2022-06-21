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Война санкций ,  
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Производители чипов из КНР вырвались в лидеры отрасли на фоне санкций США

Как пишет Bloomberg, ограничения со стороны США стимулировали рост производства, что в совокупности с сокращением мощностей зарубежных компаний из-за COVID-19 обернулось ростом для производителей из Китая
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Китайские компании-производители чипов за последний год показали наибольший рост внутри отрасли по сравнению с другими странами, пишет Bloomberg.

Как подсчитало агентство, 19 из 20 наиболее быстро растущих производителей чипов в мире за последние четыре квартала оказались из Китая, в сравнении с восемью за тот же период в прошлом году. Поставщики программного обеспечения, процессоров и оборудования, жизненно важного для производства чипов, из КНР увеличивают доходы в несколько раз по сравнению с мировыми лидерами отрасли, такими как Taiwan Semiconductor Manufacturing или ASML Holding.

Bloomberg пишет, что рост показателей демонстрирует то, как напряженность в отношениях Китая и США трансформирует отрасль производства полупроводников. В 2020 году Вашингтон начал ограничивать продажу американских технологий китайским компаниям, что сдерживало их рост, но в то же время стимулировало производство. В итоге китайскими производителями заинтересовались крупные западные компании. Например, в конце марта Bloomberg писал, что Apple рассматривает китайскую компанию Yangtze Memory Technologies как возможного поставщика флэш-памяти для своих iPhone.

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Фото:Pichi Chuang / Reuters

В 2021 году объем заказов от иностранных покупателей вырос на 58%, так как китайские производства нарастили мощности. Как следствие, вырос объем продаж — на 18% до рекордной суммы в 1 трлн юаней (около $150 млрд) (данные приводит Bloomberg на основе информации Китайской ассоциации индустрии полупроводников).

На руку китайским компаниям также сработали постоянный дефицит чипов и сокращение объемов производства у крупнейших компаний. Как пишет Bloomberg, крупнейшие игроки отрасли SMIC и Hua Hong Semiconductor смогли сохранить практически полную загрузку своих заводов в Шанхае, несмотря на то. что пандемия COVID-19 парализовала многие производства и цепочки поставок по всему миру.

Недавно SMIC заявила о росте квартальных продаж на 67%, сообщает агентство, а выручка еще одного крупного игрока — Shanghai Fullhan Microelectronics — выросла в среднем на 37%.

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чипы микрочипы микросхемы Китай

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