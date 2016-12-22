Украина перебросила войска к Азовскому морю из-за «агрессии» России

Киев наращивает военное присутствие в Азовском море. Меры приняты в ответ на «агрессивные действия» России и для «надежной обороны морского побережья», объяснили в украинском Генштабе

Украинские военнослужащие на военном параде в Киеве (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters )

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение об усилении группировки войск на Азовском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.

«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении», — написал он.

Командующий уточнил, что это сделано для «обеспечения полного контроля ситуации в регионе», а также для «поддержки действий корабельной группировки» и «обеспечения надежной обороны морского побережья». «Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации», — уточнил он.

В конце августа о готовящемся наращивании военного присутствия в Азовском море сообщал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. До этого с предложением усилить военное присутствие в Азовском море выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, объясняя данные меры «экспансией» Роccии.