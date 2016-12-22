Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море

Ответ Украины на действия России в Азовском море должен быть комплексным и включать как юридические и политические вопросы, так и безопасность страны, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает «Укринформ».

По его словам, в Киеве ожидали, что ситуация в Азовском море обострится, и «не вчера и не позавчера» предсказывали, что такое может произойти. «Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны быть сконцентрированы только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — сказал Климкин.

Глава МИД Украины заявил, что для решения этой проблемы Киеву нужно усилить военное присутствие на побережье и предпринять ряд юридических мер. В том числе, по его словам, Азовское море необходимо признать «нормальными» территориальными водами.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Его экипаж привлекли к административной ответственности, капитана — к уголовной. Он был арестован, но позже освобожден под личное обязательство являться по первому требованию следователя. В июле Мининфраструктуры Украины заявило, что украинские суда незаконно досматривают российские пограничники и пообещало отправить ноту протеста в МИД России.

Позже в Раде предложили денонсировать российско-украинский договор об Азовском море от 2004 года. «Это море считается внутренним российским и украинским и регулируется этим соглашением», — объяснил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, отказ от соглашения необходим для того, чтобы международное право действовало «в полной мере». В МИД Украины от этой идеи отказалась, объяснив это тем, что в случае денонсации Россия сможет «заявить о территориальном споре».

Согласно действующему российско-украинскому договору 2003 года Азовское море является внутренними водами обеих стран, так что как российские, так и украинские пограничники имеют право досмотра иностранных кораблей.

