ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,89 67,66 EUR Нал. 79,61 78,29 USD Бирж. 68,13 +0,01 EUR Бирж. 78,72 -0,42 USD ЦБ. 68,27 +0,53 EUR ЦБ. 79,02 +0,38 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7375,50 +85,70 IMOEX 2334,34 -0,50% RTSI 1079,60 -0,52% Brent 78,31 +0,33% DJIA 25913,75 -0,20% Nasdaq 8094,98 -0,18%
Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море
Лента новостей
В Росздравнадзоре допустили закрытие 100 клиник пластической хирургии 18:11, Общество На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами 18:02, Политика Последствия тайфуна «Джеби» в Японии 18:02, Фотогалерея  Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста 18:02, Экономика В ДНР заявили о подготовке 12 тыс. украинских военных к наступлению 17:54, Политика Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату 17:50, Политика Глава РАН заявил о выделенных 400 млрд руб. на нацпроект «Наука» 17:38, Общество Ярмольник в суде сравнил ФСО с волком из басни Крылова 17:30, Общество В МИД Сирии заявили о поставках США оружия террористам через Украину 17:19, Политика Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море 17:10, Политика Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране 17:07, Бизнес СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Каире 17:04, Общество В России начнут сертифицировать криптотрейдеров 17:00, Крипто В Думе назвали неактуальным введение лицензий для видеоблогеров 16:59, Политика Как перестать переедать: 8 шагов к умеренному питанию 16:51, Pink В Минэкологии сообщили о выбросе сероводорода в Челябинске 16:48, Общество Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе сервиса 16:38, Технологии и медиа ЦИК не признала картинки на пачках кокаина рекламой «Единой России» 16:37, Общество В Грузию не пустили российских журналистов 16:34, Политика Минобороны построит в «Патриоте» третий по высоте православный храм мира 16:18, Общество Премьеры IFA: 6 самых интересных смартфонов 16:17, Стиль СМИ сообщили об ударе ВКС России по повстанцам в Сирии 16:12, Политика Сотрудник Центра «Э» на Северном Кавказе стал фигурантом дела о пытках 16:09, Общество Платформа Wirex запустила Ethereum-кошелек 16:09, Крипто Райффайзенбанк запустил внесение наличных в банкоматах Газпромбанка​ 16:07, Пресс-релизы В поисках соседей: как развивается рынок флэт-шеринга в России 16:06, Недвижимость Кремль прокомментировал слова Трампа об Идлибе 15:57, Политика От Mercedes X-Class до Lada Granta: главные новинки авторынка России 15:50, Авто 
Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море
Украинский кризис, 17:10
0
Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море

Ответ Украины на действия России в Азовском море должен быть комплексным и включать как юридические и политические вопросы, так и безопасность страны, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает «Укринформ».

По его словам, в Киеве ожидали, что ситуация в Азовском море обострится, и «не вчера и не позавчера» предсказывали, что такое может произойти. «Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны быть сконцентрированы только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — сказал Климкин.

Россия призвала США не оправдывать «бесчинства» Украины на Азовском море
Политика

Глава МИД Украины заявил, что для решения этой проблемы Киеву нужно усилить военное присутствие на побережье и предпринять ряд юридических мер. В том числе, по его словам, Азовское море необходимо признать «нормальными» территориальными водами.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Его экипаж привлекли к административной ответственности, капитана — к уголовной. Он был арестован, но позже освобожден под личное обязательство являться по первому требованию следователя. В июле Мининфраструктуры Украины заявило, что украинские суда незаконно досматривают российские пограничники и пообещало отправить ноту протеста в МИД России.

Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море
Политика

Позже в Раде предложили денонсировать российско-украинский договор об Азовском море от 2004 года. «Это море считается внутренним российским и украинским и регулируется этим соглашением», — объяснил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, отказ от соглашения необходим для того, чтобы международное право действовало «в полной мере». В МИД Украины от этой идеи отказалась, объяснив это тем, что в случае денонсации Россия сможет «заявить о территориальном споре».

Согласно действующему российско-украинскому договору 2003 года Азовское море является внутренними водами обеих стран, так что как российские, так и украинские пограничники имеют право досмотра иностранных кораблей.
 

Теги: Павел Климкин , Азовское море
Главное
Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Россия призвала США не вступаться за «подопечных» в Азовском море Политика
Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter