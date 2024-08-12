Сенатор Грэм предложил Киеву нанимать в пилоты F-16 пенсионеров из США

Сенатор Грэм: Киев может нанять пилотов из США на пенсии для управления F-16

Грэм пообещал обсудить этот вопрос с Байденом, чтобы Украина могла использовать истребители в то время, пока ее пилоты проходят обучение. По данным NYT, в этом году к полетам будут готовы только 20 украинских пилотов

Украина для управления истребителями F-16 может нанять пилотов из США, ушедших на пенсию. Об этом заявил находящийся в Киеве американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), передает «Страна».

«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — сказал он.

Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными ему истребителями в то время, пока украинские пилоты будут проходить обучение, отметил сенатор.

«Я собираюсь поднять этот вопрос. Я попрошу президента [США Джо] Байдена: «Прежде, чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано», — добавил он.

Передать Украине американские истребители F-16 США разрешили в мае 2023 года. Первую партию Киеву передали Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали ему порядка 80 самолетов. Ожидается, что многие из них будут разобраны на запчасти, отмечала Times.

О прибытии первых F-16 на Украину Bloomberg сообщил 31 июля. Спустя несколько дней президент страны Владимир Зеленский показал первые кадры с ними.

Украинские пилоты проходили обучение управлению F-16 в западных странах, в том числе в Великобритании и США. Однако нехватка подготовленных летчиков ограничивает число самолетов, которые Киев де-факто может использовать, писалаThe New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, ожидается, что в этом году на истребителях смогут летать около 20 украинских пилотов. Таким образом, Киев сможет задействовать только десять F-16, поскольку экипаж одного самолета состоит из двух человек.

Россия осуждает поставки оружия Киеву западными странами и считает, что они не изменят ситуацию на поле боя. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных государств в конфликт.