Курский губернатор рассказал о заходе украинских диверсантов

Диверсионно-разведывательная группа зашла в Беловский район 10 августа, сообщил Смирнов. По его словам, в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу»

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На территорию Беловского района Курской области 10 августа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, сейчас ситуация стабилизирована, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — написал он в телеграм-канале.

Утром глава Беловского района Николай Волобуев сообщил о «непонятных некоторых моментах на приграничных территориях».

С 6 августа в Курской области на границе с Украиной идут бои. Тогда Минобороны заявляло, что украинские силы атаковали российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе. Там неоднократно утверждали, что продвижение украинских военных в Судженском и Кореневском районах остановлено. Накануне ведомство, в частности, сообщало

об огневом поражении живой силы и техники ВСУ близ населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.

Всего за время боев на этом направлении потери ВСУ составили 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две установки ЗРК «Бук», установка РСЗО «Град» и шесть орудий полевой артиллерии, отчитывалось министерство.

В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели о режим контртеррористической операции, в регионе также действует режим ЧС федерального характера.