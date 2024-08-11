Курский губернатор рассказал о заходе украинских диверсантов
На территорию Беловского района Курской области 10 августа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, сейчас ситуация стабилизирована, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — написал он в телеграм-канале.
Утром глава Беловского района Николай Волобуев сообщил о «непонятных некоторых моментах на приграничных территориях».
С 6 августа в Курской области на границе с Украиной идут бои. Тогда Минобороны заявляло, что украинские силы атаковали российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе. Там неоднократно утверждали, что продвижение украинских военных в Судженском и Кореневском районах остановлено. Накануне ведомство, в частности, сообщало
об огневом поражении живой силы и техники ВСУ близ населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.
Всего за время боев на этом направлении потери ВСУ составили 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две установки ЗРК «Бук», установка РСЗО «Град» и шесть орудий полевой артиллерии, отчитывалось министерство.
В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели о режим контртеррористической операции, в регионе также действует режим ЧС федерального характера.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»