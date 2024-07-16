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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов

Губернатор Гладков: с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
С 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах. У въезда установят КПП, пускать будут только мужчин
Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС
Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Власти Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов из-за обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Речь идет о населенных пунктах в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах, где «оперативная ситуация складывается крайне сложно».

В список попали:

  • село Вергилёвка;
  • село Щетиновка;
  • хутор Валковский.
  • село Богун-Городок.
  • село Безымено;
  • поселок Горьковский.
  • село Демидовка;
  • село Поповка;
  • село Прилесье.
  • поселок Красное;
  • поселок Ленинский;
  • хутор Мухин;
  • хутор Панков;
  • поселок Первомайский.

У въезда в них установят контрольно-пропускные пункты, пускать будут только «взрослых мужчин по жесткому регламенту» — в бронированном автомобиле со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в бронежилете и каске, а также «в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», пояснил Гладков. Чтобы приехать, нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, будет запрещен.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«Оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику. Все подготовительные мероприятия постараемся провести за текущую неделю, реализацию начнем со вторника следующей недели», — сказал губернатор.

Он также сообщил, что в населенных пунктах, куда ограничат въезд, плата за коммунальные услуги взиматься не будет, кроме тех, которые оплачиваются по счетчику. «Если люди не приняли решение — не выехали и пользуются газом и электроэнергией, — конечно, оплата должна взиматься. Все остальные платежи будем останавливать», — пояснил Гладков.

Для жителей также будет предусмотрена ежемесячная выплата на аренду жилья в 10 тыс. руб. для обычных семей и в 15 тыс. руб. — для многодетных. На нее могут претендовать те, кто не потерял жилье в результате обстрелов, но кто не имеет другого жилья, рассказал глава региона.

По словам Гладкова, с февраля 2022 года погибли более 200 жителей Белгородской области, более 1,1 тыс. были ранены. Около 2,5 тыс. человек вынуждены проживать в пунктах временного размещения. 15 июля губернатор поручил ограничить въезд в населенные пункты, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ограничения на выезд
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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