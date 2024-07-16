В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов
Власти Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов из-за обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Речь идет о населенных пунктах в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах, где «оперативная ситуация складывается крайне сложно».
В список попали:
- село Вергилёвка;
- село Щетиновка;
- хутор Валковский.
- село Богун-Городок.
- село Безымено;
- поселок Горьковский.
- село Демидовка;
- село Поповка;
- село Прилесье.
- поселок Красное;
- поселок Ленинский;
- хутор Мухин;
- хутор Панков;
- поселок Первомайский.
У въезда в них установят контрольно-пропускные пункты, пускать будут только «взрослых мужчин по жесткому регламенту» — в бронированном автомобиле со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в бронежилете и каске, а также «в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», пояснил Гладков. Чтобы приехать, нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, будет запрещен.
«Оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику. Все подготовительные мероприятия постараемся провести за текущую неделю, реализацию начнем со вторника следующей недели», — сказал губернатор.
Он также сообщил, что в населенных пунктах, куда ограничат въезд, плата за коммунальные услуги взиматься не будет, кроме тех, которые оплачиваются по счетчику. «Если люди не приняли решение — не выехали и пользуются газом и электроэнергией, — конечно, оплата должна взиматься. Все остальные платежи будем останавливать», — пояснил Гладков.
Для жителей также будет предусмотрена ежемесячная выплата на аренду жилья в 10 тыс. руб. для обычных семей и в 15 тыс. руб. — для многодетных. На нее могут претендовать те, кто не потерял жилье в результате обстрелов, но кто не имеет другого жилья, рассказал глава региона.
По словам Гладкова, с февраля 2022 года погибли более 200 жителей Белгородской области, более 1,1 тыс. были ранены. Около 2,5 тыс. человек вынуждены проживать в пунктах временного размещения. 15 июля губернатор поручил ограничить въезд в населенные пункты, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
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