Украина попросила Францию разрешить удары по территории России

США позволили Украине использовать свое оружие для ударов по России в районе Харькова и Белгорода, но исключили применение дальнобойных ракет для этого. Киев просит похожего разрешения от Парижа и Лондона

Рустем Умеров (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел «продуктивный разговор» со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщил Умеров в Х.

«Мы обсудили недавнее положение дел на линии фронта. Я настаивал на необходимости отмены запретов на поражение военных объектов на территории противника», — сообщил министр.

Лекорню в своем сообщении в Х рассказал, что обсудил с Умеровым «развитие ситуации на фронте и дальнейшую французскую поддержку» Киева.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце мая заявил, что Киеву следует разрешить «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины, при этом запрещая «наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».

Украина весной получила разрешение от США использовать их оружие для ударов по России, но только в районе Харькова. Также исключалось применение для этого дальнобойных ракет ATACMS или иных средств дальнего поражения.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского писала, что после вторжения украинских сил в Курскую область Киев обратился к Вашинтону с просьбой разрешить использовать ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые российские силы используют для ответных атак. За день до прорыва границы в группировке «Харьков» ВСУ заявили, что Киев получил разрешение использовать полученные американские ракеты для ударов по России не далее Белгорода.

Зеленский в июле во время визита в Великобританию попросил премьера королевства Кира Стармера разрешить нанесение ударов по целям в России западным оружием дальнего действия и «проявить лидерство» в этом. От Лондона Киев получил дальнобойные ракеты Storm Shadow, от Парижа — Scalp (аналог Storm Shadow).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что позволение США использовать их оружие для ударов по России свидетельствует о вовлеченности страны в конфликт. Президент Владимир Путин призывал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России.