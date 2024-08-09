WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
Украинские власти обратились в США с просьбой разрешить использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые российские силы используют для ответных мер на атаку ВСУ на Курскую область, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.
С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек. Минобороны 8 августа заявило, что общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе составляют до 660 человек и 82 единицы техники. До этого ведомство отчитывалось об уничтожении в том числе боевых бронированных машин Stryker американского производства.
Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ в Курской области «масштабной провокацией». В Киеве назвали целью атаки усиление позиций на переговорах.
В Пентагоне заявили, что действия украинских сил соответствуют политике США в отношении применения переданного Украине вооружения. Вашингтон и ряд западных стран в конце мая разрешили Киеву использовать поставленную военную технику для ударов по России. В то же время США исключили удары по российской территории дальнобойным оружием. По данным WP, Вашингтон ограничил радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву бить по российским аэродромам.
Москва осуждает военную помощь Киеву. Путин, комментируя разрешение на удары западным оружием, предупреждал о возможном ассиметричном ответе, в частности о поставке российских вооружений «в другие регионы мира». Он также отмечал, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии».
ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.
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