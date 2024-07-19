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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский попросил Британию стать лидером в разрешении бить вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального приема на Даунинг-стрит попросил премьера Великобритании Кира Стармера разрешить нанесение ударов по российским целям западным оружием дальнего действия. Об этом сообщает The Guardian.

Зеленский обратился с просьбой «проявить лидерство» и помочь с «дальнобойным потенциалом» Украины. По словам украинского президента, снятие ограничений поможет Киеву уничтожать сосредоточения оружия в России, а также укрепить оборону и обезопасить свои позиции на передовой.

Правительство Великобритании дало понять, что решение о размещении оружия зависит от Киева, но необходимо учитывать соблюдение международного права.

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В июле 2024 года Зеленский заявил, что ВСУ получили разрешение для использования британских ракет Storm Shadow против военных объектов на территории России. На Даунинг-стрит уточнили, что применять их для ударов вглубь страны по-прежнему запрещено. В Лондоне выразили обеспокоенность тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой.

В начале мая бывший глава МИД страны Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право атаковать Россию с помощью британского оружия. МИД России после этого предупредил, что в ответ под удар могут попасть «любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Российские власти резко критиковали смягчение ограничений и предупреждали об опасных последствиях такого шага. Требование Киева позволить бить вглубь России расценивается как «провокация», заявили в Кремле.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине. Президент Владимир Путин заявил, что Москва может поставить свое оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения.

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Персоны
Кир Стармер Владимир Зеленский Украина Дальнобойное оружие
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стармер Кир фото

Стармер Кир

политик
2 сентября 1962 года
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