branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
В Минобороны Украины заявили, что не поставляли некачественную форму Политика, 05:12
В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу Общество, 04:33
Советник главы Крыма сообщил о работе ПВО над полуостровом Политика, 04:17
Косачев увидел в «формуле мира» подтверждение неготовности к переговорам Политика, 04:06
В Нигере сообщили о пяти погибших после атаки Франции на Нацгвардию Политика, 03:52
Суд в США отправил под стражу основателя криптовалютной биржи FTX Бизнес, 02:54
Трампу запретили делиться информацией по делу о штурме Капитолия Политика, 02:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Антонов заявил, что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями Политика, 02:12
Из Купянского района начали эвакуировать людей Политика, 01:52
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 01:46
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Выселенные из отеля в Турции дети вылетели в Россию Общество, 01:31
Половина арабской молодежи заявила о планах уехать на Запад ради будущего Общество, 01:17
Власти Болгарии решили уведомить ЛУКОЙЛ о разрыве договора на «Росенец» Бизнес, 01:10
Переворот в Нигере ,  
0 

В Нигере сообщили о пяти погибших после атаки Франции на Нацгвардию

ActuNiger: после атаки Францию на Нацгвардию в Нигере погибли пять человек
Сюжет
Переворот в Нигере

После атаки французских военных на Нацгвардию Нигера погибли пять солдат, еще четверо пострадали, сообщает портал ActuNiger со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

Погибших солдат похоронили в Ниамее в присутствии представителей сил обороны и безопасности. Раненые, в том числе два человека в тяжелом состоянии, в настоящее время находятся в больнице.

9 августа организаторы военного переворота в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны, атаке на позиции Нацгвардии страны и освобождении 16 джихадистов, находившихся в заключении.

Власти Франции, как передавал AFP, опровергли выдвинутые обвинения.

Мятежники до этого заявляли о планах Франции провести операцию с целью освободить свергнутого президента, в том числе нанести удары по президентскому дворцу в столице Наимее. 10 августа Франция поддержала стремления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в восстановлении порядка в Нигере.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Военный переворот организовали члены национальной гвардии Нигера 26 июля, к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны. Президент Нигера Мохамед Базум находится в заложниках у мятежников. Действия военных в Нигере осудили США, ЕС и Африканский союз.

ЭКОВАС потребовало от организаторов переворота восстановить конституционный порядок и освободить Базума, в ином случаев пообещав принять «все необходимые меры, в том числе силовые.

Читайте на РБК Pro
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Теги
Нигер Франция переворот
Материалы по теме
Пентагон подтвердил, что часть мятежников из Нигера обучались в США
Политика
Мятежники Нигера сформировали переходное правительство
Политика
Мятежники в Нигере закрыли небо страны из-за угрозы интервенции
Политика