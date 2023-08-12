ActuNiger: после атаки Францию на Нацгвардию в Нигере погибли пять человек

В Нигере сообщили о пяти погибших после атаки Франции на Нацгвардию

После атаки французских военных на Нацгвардию Нигера погибли пять солдат, еще четверо пострадали, сообщает портал ActuNiger со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

Погибших солдат похоронили в Ниамее в присутствии представителей сил обороны и безопасности. Раненые, в том числе два человека в тяжелом состоянии, в настоящее время находятся в больнице.

9 августа организаторы военного переворота в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны, атаке на позиции Нацгвардии страны и освобождении 16 джихадистов, находившихся в заключении.

Власти Франции, как передавал AFP, опровергли выдвинутые обвинения.



Мятежники до этого заявляли о планах Франции провести операцию с целью освободить свергнутого президента, в том числе нанести удары по президентскому дворцу в столице Наимее. 10 августа Франция поддержала стремления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в восстановлении порядка в Нигере.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Военный переворот организовали члены национальной гвардии Нигера 26 июля, к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны. Президент Нигера Мохамед Базум находится в заложниках у мятежников. Действия военных в Нигере осудили США, ЕС и Африканский союз.



ЭКОВАС потребовало от организаторов переворота восстановить конституционный порядок и освободить Базума, в ином случаев пообещав принять «все необходимые меры, в том числе силовые.