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NYT сообщила о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при наступлении

NYT: в медицинские пункты ВСУ поступает «колоссальное» число раненых бойцов
Сюжет
Военная операция на Украине
Экстренную помощь в первые минуты после ранения бойцам ВСУ оказывают в стабилизационных пунктах, расположенных недалеко от линии фронта. Число поступающих пациентов «колоссально», пишет издание
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки стабилизационных пунктов — временных медицинских постов, где раненым бойцам оказывают экстренную помощь перед дальнейшей эвакуацией, пишет The New York Times.

Власти Украины разрешили журналистам посетить несколько таких пунктов. Один из них расположен на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По словам работающего там медика, в пункт поступает «колоссальное» число раненых военных, задействованных в контрнаступлении; пост два месяца работает круглосуточно.

В таких пунктах есть доступ к стабильному водоснабжению; бойцам помогают справиться с болевым шоком и предотвратить большую кровопотерю, затем перевозят в больницы, где их смогут прооперировать. В стране создали разветвленную систему медицинской эвакуации, цель которой — оказать бойцам экстренную помощь в течение 25 минут после ранения, чтобы спасти как можно больше жизней, пишет NYT. Это не всегда возможно: военный медик на передовой способен оказать первую помощь, но иногда раненых не могут эвакуировать в течение нескольких часов из-за интенсивных артобстрелов.

В ходе контрнаступления подразделениям ВСУ приходится преодолевать минные поля, противостоять артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников, пишет NYT. В Пентагоне ранее говорили, что основные потери украинских военных связаны именно с минными полями.

Власти Украины не раскрывают сведения о потерях, но, по оценкам некоторых западных чиновников, число убитых и раненых военных превышает 100 тыс. человек, пишет газета. 11 июля глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. По его словам, за июль украинская армия потеряла более 20,8 тыс. человек.

Российские потери за это время ведомство приводило один раз, в начале контрнаступления ВСУ: по словам Шойгу, по состоянию на 6 июня при отражении украинских атак погиб 71 российский военнослужащий.

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Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко 23 июля заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. За несколько дней до этого он отмечал, что западные страны «явно разочарованы» результатами украинского контрнаступления. По его мнению, Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСУ контрнаступление украинские военные ранение Военная операция на Украине
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