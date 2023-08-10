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Кадыров назвал потери ВСУ в районе Работино

Глава Чечни Кадыров: ВСУ потеряли больше тысячи человек на ореховском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Вооруженные силы Украины потеряли более тысячи человек на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Недалеко от первой линии обороны расположен населенный пункт Работино. Именно туда пытаются пройти подразделения укронато <...>. По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что ореховское направление — один из самых сложных участков на линии фронта. Там держат оборону военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны России.

Украина начала контрнаступление в начале июня, российские военные ожидали его в Запорожской области. Минобороны России и власти региона продолжают отчитываться об отражении атак на этой территории.

Накануне российские военные отразили атаку четырех штурмовых групп ВСУ в районе Орехова, сообщал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По словам главы региона, ВСУ лишились почти всех машин, оставшиеся военнослужащие отошли на свои позиции.

Он также заявил, что к 10 августа противник не дошел даже до первой линии обороны российской армии. По его словам, контрнаступлению мешает «глубокоэшелонированная линия» обороны.

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Рамзан Кадыров ВСУ потери
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