Трампу запретили делиться информацией по делу о штурме Капитолия

Судья запретила бывшему президенту США обнародовать конфиденциальную информацию по делу о штурме Капитолия, а также предостерегла его от любых попыток запугать свидетелей или настроить присяжных в пользу себя

Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн запретила бывшему президенту США Дональду Трампу обнародовать некоторые доказательства по делу о штурме Капитолия, пишет газета The New York Times.

Она также предостерегла Трампа от любых попыток запугать свидетелей или настроить потенциальных присяжных в пользу себя.

В суде прошло слушание, на котором рассматривались рамки охранного ордера в отношении обнаруженных доказательств по делу о попытке бывшего американского лидера отменить результаты выборов 2020 года. Чаткэн в итоге ограничила только обнародование конфиденциальной информации. Она потребовала от экс-президента и его адвокатов «проявлять особую осторожность в публичных заявлениях» и предупредила, что примет любые меры, которые потребуются, чтобы обеспечить прозрачность разбирательства.

1 августа спецпрокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Ему вменяют в вину сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью. Это третье из обвинений, выдвинутых против Трампа, свою вину он отрицает, а его команда назвала новое дело попыткой вмешательства в ход выборов 2024 года. Трамп попросил судить его после выборов. О намерении баллотироваться он объявил в ноябре прошлого года. 3 августа экс-президент предстал перед судом в Вашингтоне, заключать под стражу его не стали, отпустив с рядом условий, в том числе запретив говорить со свидетелями.

Первое дело против бывшего американского лидера связано с фальсификацией отчетности о выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание, другое — с хранением секретных документов в его резиденции «Мар-а-Лаго». Трамп заявлял, что ему грозит 561 год тюрьмы.