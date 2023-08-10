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Суд в январе требовал от Twitter предоставить доступ к аккаунту Трампа

Суд в январе требовал от Twitter предоставить доступ к аккаунту Дональда Трампа

Специальный прокурор Джек Смит еще в январе получил ордер на доступ к аккаунту экс-президента США Дональда Трампа в Twitter @realDonaldTrump, однако соцсеть сразу не выполнила предписание, сообщает Reuters. В итоге федеральный судья признал действия Twitter неуважительными и оштрафовал на $350 тыс. Апелляционный суд США по округу Колумбия в июле оставил в силе это решение. Постановление последнего было обнародовано в среду.

Ордер, выданный судом в начале года, сопровождался запретом на разглашение информации о его существовании. Twitter пытался это оспорить. Хотя соцсеть согласилась с ордером, она предоставила информацию лишь спустя три дня после установленного срока.

Несмотря на то что твиты Трампа доступны всем, соцсеть хранит закрытую информацию об учетных записях, такую как личные сообщения, черновики твитов, данные о местоположении и типе устройства, с которого отправляются посты, отмечает агентство.

Ордер был связан с расследованием Смита штурма Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года.

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