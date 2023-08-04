Кремль: в Африке отметили прогресс в вопросах по обмену пленными между Россией и Украиной

Кремль заявил о планах «открыть путь к миру» по итогам встречи с Африкой

Африканские лидеры отметили прогресс, достигнутый на встрече с российским президентом Владимиром Путиным относительно вопросов, связанных с правами детей в зоне боевых действий и обменах пленными между Россией и Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита между Россией и представителями Африканской мирной инициативы, которое опубликовано на сайте Кремля.

По мнению глав африканских государств, гуманитарные усилия и дальше будут приносить результаты. Также лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы «открыть путь к миру» и призвали ООН принять меры, чтобы высвободить 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в европейских портах.

Материал дополняется.