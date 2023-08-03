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Лидеры Африки попросили ООН помочь с бесплатными удобрениями из России

Лидеры Африки после встречи с Путиным призвали к разблокировке экспорта российского зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
Лидеры семи африканских стран, принявших участие в саммите Россия — Африка в Петербурге, призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции для возобновления зерновой сделки
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала совместное заявление лидеров семи стран Африки, принимавших участие в переговорах с Владимиром Путиным по ситуации на Украине, и российского президента. В документе говорится, что они поддерживают усилия по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — говорится в заявлении.

Также они призвали ООН принять меры, чтобы разблокировать 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для «немедленной и бесплатной доставки в африканские страны».

Президент Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил, что Россия готова поставлять удобрения для развивающихся стран бесплатно. Речь идет в том числе об удобрениях, которые из-за санкций застряли в европейских портах. На тот момент их масса оценивалась в 300 тыс. т, в том числе 260 тыс. т удобрений «Уралхима». 27 июля гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщил, что компания поставит две партии удобрений в Зимбабве и Нигерию в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в соглашении. Москва считает, что российская часть сделки не была выполнена.

В Минобороны России после этого заявили, что будут считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское Минобороны также предупредило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

В то же время российская сторона допускала возвращение к соглашению при выполнении ее условий. Среди требований Москвы — вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.

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Вашингтон 3 августа заявил о готовности предоставить Москве гарантии безопасности экспорта продовольствия при возвращении к зерновой сделке. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что считает заявления России о невыполнении требований, касающихся российского экспорта, некорректными. «На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — утверждал он.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Африка удобрения Зерновая сделка Сирил Рамафоса
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