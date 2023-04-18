WP узнала, что Египет решил делать боеприпасы для Киева вместо Москвы

Абдул-Фаттах ас-Сиси (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Египет намеревался секретно поставлять ракеты в Россию, но поставил эти планы на паузу в прошлом месяце после контактов с чиновниками администрации США, пишет Washington Post со ссылкой на утекшие документы разведки США. Вместо этого Каир решил производить артиллерийские снаряды для Украины, говорится в статье.

Газета пишет, что президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси планировал поставить России ракета, которые могут быть использованы в РСЗО и просил своих подчиненных держать эти намерения в секрете. Однако в начале марта ас-Сиси от этих планов отказался, говорится в статье. Вместо этого он «одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов Соединенным Штатам для передачи Украине», говорится в публикации.

РБК направил запросы в Минобороны и ФСВТС России.

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