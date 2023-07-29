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Путин заявил об «откровенной и полезной дискуссии» с Африкой по Украине

Путин назвал откровенной и полезной дискуссию с Африкой по урегулированию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин и лидеры африканских стран обсуждали ситуацию на Украине накануне. В начале июля представители африканских стран посещали Москву и Киев и обсуждали с обеими сторонами свой мирный план
Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин
Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Между Россией и африканскими странами на форуме «Россия-Африка» прошла откровенная дискуссия, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Немногим более месяца назад здесь же, в Петербурге обсудили с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, и с вашим представителем, возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал Путин.

Сассу-Нгессо в ответной речи рассказал, что для прибытия в Петербург его делегации пришлось преодолеть некоторые сложности, как и другим участникам форума. Например, западные компании не хотели страховать арендованный для перелета самолет, кроме того, влияние оказали запрет на пролеты над некоторыми странами. Он также поздравил Путина с успешным проведением саммита.

Мирная инициатива африканских стран — одна из более чем 30, поступивших в адрес России от других государств и частных лиц, такое число называла представитель МИД России Мария Захарова.

В начале июля делегация в составе представителей ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, Египта, Конго и Уганды посетила Москву и Киев и представила свои предложения по урегулированию конфликта между ними дипломатическим путем.

Среди них были следующие пункты:

  • деэскалация конфликта с обеих сторон;
  • признание суверенитета стран в понимании Устава ООН;
  • гарантии безопасности всем сторонам;
  • возобновление поставок зерновых через Черное море;
  • гуманитарная помощь всем пострадавшим от конфликта;
  • освобождение военнопленных с обеих сторон, а также возвращение детей «в свои дома»;
  • постконфликтное восстановление и т. д.
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Путин отмечал, что Россия готова к переговорам, «мяч на стороне» Украины. Он отмечал, что для Москвы принципиален нейтральный статус соседней страны. Украинский лидер Владимир Зеленский называл условием для начала диалога выход Украины на свои границы 1991 года.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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