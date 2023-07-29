Путин заявил об «откровенной и полезной дискуссии» с Африкой по Украине
Между Россией и африканскими странами на форуме «Россия-Африка» прошла откровенная дискуссия, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо, которую транслировал телеканал «Россия 24».
«Немногим более месяца назад здесь же, в Петербурге обсудили с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, и с вашим представителем, возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал Путин.
Сассу-Нгессо в ответной речи рассказал, что для прибытия в Петербург его делегации пришлось преодолеть некоторые сложности, как и другим участникам форума. Например, западные компании не хотели страховать арендованный для перелета самолет, кроме того, влияние оказали запрет на пролеты над некоторыми странами. Он также поздравил Путина с успешным проведением саммита.
Мирная инициатива африканских стран — одна из более чем 30, поступивших в адрес России от других государств и частных лиц, такое число называла представитель МИД России Мария Захарова.
В начале июля делегация в составе представителей ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, Египта, Конго и Уганды посетила Москву и Киев и представила свои предложения по урегулированию конфликта между ними дипломатическим путем.
Среди них были следующие пункты:
- деэскалация конфликта с обеих сторон;
- признание суверенитета стран в понимании Устава ООН;
- гарантии безопасности всем сторонам;
- возобновление поставок зерновых через Черное море;
- гуманитарная помощь всем пострадавшим от конфликта;
- освобождение военнопленных с обеих сторон, а также возвращение детей «в свои дома»;
- постконфликтное восстановление и т. д.
Путин отмечал, что Россия готова к переговорам, «мяч на стороне» Украины. Он отмечал, что для Москвы принципиален нейтральный статус соседней страны. Украинский лидер Владимир Зеленский называл условием для начала диалога выход Украины на свои границы 1991 года.