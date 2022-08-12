Чешский оператор сообщил о возобновлении транзита нефти по «Дружбе»

Поставки возобновились в 21:00 мск после остановки 4 августа. «Укртранснафта» остановила транзит, так как не получила оплату, банк отклонил транзакцию из-за санкций. Позднее транзит оплатили энергокомпании Венгрии и Словакии

Фото: Omar Marques / Getty Images

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновились, передает CTK со ссылкой на заявление компании Mero — владельца и оператора чешского участка российского нефтепровода.

«Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба». Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск)», — сказано в сообщении.

Компания объявила о приостановке поставок 9 августа, хотя де-факто они прекратились гораздо раньше. В этот же день «Транснефть» заявила, что «Укртранснафта» остановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» еще 4 августа, сославшись на неспособность «Транснефти» оплатить эту услугу из-за европейских санкций. Тогда компания уточнила, что перечисляла средства за перекачку через Украину, однако платеж отклонили, а деньги вернули на счет.

На следующий день, 10 августа, венгерская энергокомпания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили прокачку нефти из России. После этого «Транснефть» возобновила ее поставки по «Дружбе».

Нефтепровод «Дружба» проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Тем же вечером Mero заявила, что нефть по-прежнему не поступает в Чехию, хотя поставки возобновились. Это было связано с тем, что переработкой нефти в республике занимается Orlen Unipetrol, которой владеет польская PKN Orlen.

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Тогда представитель Unipetrol Михал Прохазка сказал, что «нефтеперерабатывающие заводы Orlen Unipetrol в Литвинове и Кралупи-над-Влтавоу обеспечили себя сырой нефтью» и производство работает в соответствии с планом. Чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела подтвердил это и заверил, что запасов нефти у Mero хватит на несколько дней.

Однако представитель Transpetrol (оператор словацкой части нефтепровода) Линда Вашковичова заявила, что «поставки в Чешскую Республику возобновлены не будут»,

Тем не менее уже 11 августа Mero сообщила, что ожидает возобновления транзита в течение двух дней.