Чешский оператор сообщил о возобновлении транзита нефти по «Дружбе»
Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновились, передает CTK со ссылкой на заявление компании Mero — владельца и оператора чешского участка российского нефтепровода.
«Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба». Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск)», — сказано в сообщении.
Компания объявила о приостановке поставок 9 августа, хотя де-факто они прекратились гораздо раньше. В этот же день «Транснефть» заявила, что «Укртранснафта» остановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» еще 4 августа, сославшись на неспособность «Транснефти» оплатить эту услугу из-за европейских санкций. Тогда компания уточнила, что перечисляла средства за перекачку через Украину, однако платеж отклонили, а деньги вернули на счет.
На следующий день, 10 августа, венгерская энергокомпания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили прокачку нефти из России. После этого «Транснефть» возобновила ее поставки по «Дружбе».
Нефтепровод «Дружба» проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.
Тем же вечером Mero заявила, что нефть по-прежнему не поступает в Чехию, хотя поставки возобновились. Это было связано с тем, что переработкой нефти в республике занимается Orlen Unipetrol, которой владеет польская PKN Orlen.
Тогда представитель Unipetrol Михал Прохазка сказал, что «нефтеперерабатывающие заводы Orlen Unipetrol в Литвинове и Кралупи-над-Влтавоу обеспечили себя сырой нефтью» и производство работает в соответствии с планом. Чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела подтвердил это и заверил, что запасов нефти у Mero хватит на несколько дней.
Однако представитель Transpetrol (оператор словацкой части нефтепровода) Линда Вашковичова заявила, что «поставки в Чешскую Республику возобновлены не будут»,
Тем не менее уже 11 августа Mero сообщила, что ожидает возобновления транзита в течение двух дней.