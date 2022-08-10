Transpetrol: поставки нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы» возобновлены не будут

В Чехии заявили, что не получают нефть по «Дружбе»

В республике переработкой нефти занимается компания Orlen Unipetrol, которая принадлежит польской PKN Orlen. Венгрия и Словакия сами оплатили прокачку нефти из России, после чего «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе»

Фото: David W Cerny / Reuters

Нефть по трубопроводу «Дружба» до сих пор не поступает в Чехию, хотя российская компания «Транснефть» возобновила поставки, сообщает České noviny со ссылкой на заявление компании Mero — владельца и оператора чешского участка российского нефтепровода.

Это связано с тем, что в республике переработкой нефти занимается Orlen Unipetrol, принадлежащая польской компании PKN Orlen.

«Нефтеперерабатывающие заводы Orlen Unipetrol в Литвинове и Кралупи-над-Влтавоу обеспечили себя сырой нефтью. В настоящее время производство находится на запланированном уровне», — сказал представитель Unipetrol Михал Прохазка.

А официальный представитель Transpetrol (оператор словацкой части нефтепровода) Линда Вашковичова заявила, что «поставки в Чешскую республику возобновлены не будут», передает Е15.

Министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела подтвердил, что НПЗ работают «на полную мощность, а государственная компания Mero имеет запасы нефти на несколько дней». По его словам, Чехия и Польша сейчас ищут «подходящее с юридической и технической точки зрения» решение для восстановления поставок. В случае необходимости государство также имеет стратегические резервы почти на 90 дней, отметил Сикела. «Кроме того, в ближайшие месяцы можно будет использовать часть свободных мощностей трубопровода TAL, по которому можно будет в течение нескольких недель транспортировать нефть на НПЗ в Литвинове», — добавил министр. По трансальпийскому нефтепроводу TAL сырье в Чехию поступает из итальянского Триеста.

В Unipetrol также заверили, что запасов хватит на несколько дней.

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Накануне «Транснефть» сообщила об остановке «Укртранснафтой» транзита нефти по южной ветке «Дружбы», сославшись на невозможность оплаты услуг Киева из-за санкций ЕС. Как пояснили в российской компании, они перевели платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет.

Венгерская энергетическая компания MOL и словацкая Slovnaft сами оплатили прокачку нефти из России. После этого «Транснефть» возобновила подачу сырья по «Дружбе».