«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

«Транснефть» приступила к возобновлению подачи нефти по ветке «Дружбы»

В Словакии ожидают, что российская нефть по южной ветке «Дружбы» начнет поступать уже 10 августа в 18:00-19:00 мск. Ранее Венгрия и Словакия оплатили транзит по нефтепроводу через Украину

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина.

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — сказал он.

Пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар рассказал агентству, что российская нефть по «Дружбе» начнет поступать в Словакию 10 августа, примерно в 17:00-18:00 (18:00-19:00 по московскому времени).

По его словам, нефть должна поступить на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Будковце». «В четверг утром [11 августа] мы ожидаем возобновление ее поступлений на наш комбинат», — добавил Молнар.

РБК обратился за комментарием в «Транснефть».

Ранее 10 августа венгерская энергетическая компания MOL самостоятельно оплатила транзит нефти из России по участку трубопровода «Дружба» через Украину.

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В сообщении MOL говорилось, что украинская сторона пообещала возобновить транспортировку сырой нефти в течение нескольких дней.

Об аналогичном платеже сообщили в словацкой нефтеперерабатывающей компании Slovnaft, отметив, что платеж за транзит через Украину уже перечислен, а «российская сторона согласилась с этим решением».

Нефтепровод «Дружба» проложен через Белоруссию, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В «Транснефти» ранее сообщали, что Украина прекратила транзит российской нефти по южной ветке с 4 августа из-за отсутствия денежных средств за указанные услуги. В компании отметили, что перечислить деньги не удается из-за санкций ЕС, и они вернулись на счет после попытки перевода платежа, тогда как Украина оказывает услуги после полной предоплаты.

Лидер парламентской оппозиции Словакии, экс-президент Роберт Фицо раскритиковал санкции, которые стали причиной прекращения поставок по «Дружбе». «Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума», — сказал он.