Amnesty International опровергла сбор данных в тюрьмах для доклада о ВСУ

Ранее Центр стратегических коммуникаций при правительстве Украины обвинил Amnesty International в сборе информации от людей с территорий, подконтрольных России

Фото: Михаил Палинчак / Reuters

Amnesty International при подготовке доклада о нарушении законов войны со стороны ВСУ не собирала информацию от лиц, находящихся на подконтрольных России территориях, говорится в заявлении международной организации. Там назвали ложными утверждения об опросах людей на территории Донецкой и Луганской народных республик и в Крыму.

«Опрос свидетелей, показания которых мы использовали, наши исследователи проводили на подконтрольных Украине территориях. Все показания были даны нам добровольно и в безопасных условиях», — отмечается в сообщении.

Никто из тех, с кем говорили представители Amnesty International, не находился в тюрьмах, «фильтрационных лагерях» или на территориях, подконтрольных России, поскольку у организации нет туда доступа, говорится в заявлении.

8 августа Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (создан при Министерстве культуры и информационной политики Украины для «противодействия дезинформации») заявил, что большинство материалов для доклада о ВСУ Amnesty International получила в ходе опроса людей, эвакуированных на неподконтрольные Киеву территории — в Луганскую и Донецкую области или Крым.

Там также заявили, что данные, в частности, собирались в «фильтрационных лагерях» и тюрьмах. Иногда «правильное» интервью было единственным шансом покинуть подконтрольную России территорию, говорится в сообщении.

«Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением», — утверждают в украинском Центре стратегических коммуникаций.

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Amnesty International опубликовала доклад о нарушении ВСУ законов войны 4 августа. По данным организации, украинские военные размещали боевую технику в жилых районах, больницах и школах, создавая угрозу для мирных жителей. Так, в Бахмуте (Донецкая народная республика) ВСУ использовали здание университета в качестве военной базы, из-за удара повреждения получили соседние жилые дома. В большинстве школ, которые посетили правозащитники (в 22 из 29) размещались украинские военные, техника или вооружения, указано в отчете.

Доклад раскритиковали украинские власти. Amnesty International попыталась «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», заявил президент Украины Владимир Зеленский, а советник главы его офиса Михаил Подоляк призвал проверить, не получала ли организация выгоду со стороны России, и назвал дискредитированными международные гуманитарные институты.

После публикации доклада в отставку ушла глава украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук. Она сочла содержание отчета «поддержкой российских нарративов». Свой пост из-за содержания доклада также решил покинуть соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг.

В Amnesty International после критики заявили, что не будут пересматривать выводы, сделанные в докладе. Там сообщили, что игнорирование нарушений со стороны любого из участников конфликта не является «убедительным информированием» о положении прав человека и доклад о ВСУ не означает оправдание действий России.

Российское посольство в США позитивно восприняло публикацию Amnesty International. В сообщении дипмиссии резонанс вокруг доклада называли признаком сложности «замалчивания правды».