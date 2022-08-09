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Агенты ФБР обыскали имение Трампа в надежде найти вывезенные им документы

Если Трампу будет предъявлено официальное обвинение, он может потерять шанс баллотироваться
Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, в жилище которого агенты ФБР провели обыск. Если дело дойдет до официального предъявления обвинений, он может лишиться шанса баллотироваться на президентских выборах 2024 года
Фото: Terry Renna / AP
Фото: Terry Renna / AP

Что искали в имении Трампа во Флориде

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР в понедельник провели обыск в его имении Мар-о-Лаго во Флориде.

«Мой прекрасный дом Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, находится в осаде, подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР», — написал он в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, агенты даже взломали его сейф. Экс-президент США назвал акцию ФБР политизированными вспомнил по ее поводу Уотергейтский скандал. «После сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд на мой дом не был ни необходим, ни уместен», — считает он.

В ФБР не сделали заявлений в связи с сообщениями об обыске, Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

Сейчас расследуется два дела в отношении Трампа. Первое связано с его попытками повлиять на исход президентских выборов 2020 года, второе — с обращением с документами Белого дома. В феврале 2022 года Национальное управление архивов и документации США выдвинуло предположение, что Трамп, покидая Белый дом, вывез 15 коробок с документами, в том числе секретными, в свое имение Мар-о-Лаго, о чем ведомство уведомило Минюст. Позднее, в результате переговоров с командой Трампа, документы были возвращены в архив, сотрудники кторого начали инвентаризацию, чтобы убедиться, что все пропавшие документы возвращены.

По данным источников Politico и CNN, действия ФБР в Мар-о-Лаго связаны с расследованием второго дела. Минюст инициировал выдачу ордена на обыск, чтобы ФБР удостоверилось — в имении Трампа больше не осталось никаких увезенных бумаг. Обыск начался рано утром и длился не один час. Агенты в основном осматривали офисы и личные апартаменты Трампа, были изъяты ящики, в которых могли находиться документы. Сам Трамп в это время находился в Нью-Йорке. О приходе агентов ему сообщил сын Эрик. Во время обыска на месте присутствовала адвокат экс-президента Кристина Бобб.

«Президент Трамп и его юридическая команда сотрудничали с сотрудниками ФБР и Министерства юстиции на каждом этапе пути. ФБР действительно провело необъявленный рейд и конфисковало документы», — сказала она по окончанию обыска. Источник CNN сообщил, что Белый дом был не в курсе произошедшего, а президент Джо Байден и вовсе узнал об обыске из новостей.

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Как обыск у Трампа может повлиять на позиции демократов и республиканцев

Politico отмечает, что обыск в Мар-о-Лаго стал первым публичным действием ФБР подобного масштаба в отношении экс-президента США, и называет его беспрецедентным и историческим. Издание подчеркивает, что это может повлиять не только на исход выборов в Конгресс осенью, но и на президентские выборы 2024 года, поскольку ожидается, что Трамп заявит о своем желании участвовать.

The New York Times допускает, что расследование в отношении Трампа может быть ему на руку, так как позволит сыграть роль жертвы, но может и напомнить избирателям, какой багаж находится за спиной экс-президента.

Издание Vox напоминает, что действия ФБР в отношении Трампа подпадают под четвертую поправку к Конституции США, и агентам ФБР для получения ордера на обыск надо было не только понимать, что именно они намерены искать, но и иметь вескую причину предполагать, что этот предмет будет найден. Минюст США обязан действовать «с особой осторожностью» в отношении «политически чувствительных лиц и организаций». Поэтому издание делает вывод, что власти были уверены: ФБР найдет в Мар-о-Лаго доказательства, что Трамп вернул не все материалы.

В случае, если его вина в нарушении федерального закона о хранении документов будет доказана, он может быть лишен права занимать любые федеральные должности и не сможет участвовать в выборах 2024 года (обвинения по другим статьям не предусматривают подобных ограничений). Впрочем, возможность участия Трампа в выборах может быть оспорена на основании прецедента 1969 года, касавшегося выборов в Конгресс США.

Инцидент способен повлиять и на исход ноябрьских выборов в Палату представителей и Сенат Конгресса США. Ожидается, что по их итогам республиканцы смогут вернуть себе большинство в обеих палатах, тем более что сейчас социологи фиксируют крайне низкий уровень поддержки Байдена: в июле его рейтинг в ежемесячных опросах Gallup впервые опустился ниже 40%, до 38%. Рейтинг Reuters и вовсе дает ему 36%. Показатель Трампа в тот же период его президентского срока находился на отметке 42%, а самой низшей точкой стали 34%, зафиксированные после попытки захвата Капитолия в январе 2021 года. Также на позиции демократов влияют рекордные за последние 40 лет инфляция и цены на энергоносители, хотя визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа несколько упрочил положение партии.

После сообщений об обыске в Мар-о-Лаго ряд видных республиканцев и рядовых членов партии публично заступились за экс-президента. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, претендующий на роль спикера по итогам ноябрьских выборов, заявил, что «видел достаточно», чтобы инициировать расследование в отношении Минюста в случае, если республиканцы будут контролировать Палату представителей, и посоветовал генпрокурору США Меррику Гарланду «сохранить свои документы и освободить календарь».

С похожими заявлениями выступил и другой влиятельный сенатор-республиканец Джим Бэнкс. «Хантер Байден катается на коньках, пока Министерство юстиции реализует политический заговор, чтобы разрушить жизни политических оппонентов. Это не по-американски, и слушания в юридическом комитете под руководством Джима Джордона (сенатора, претендующего на пост главы комитета. — РБК) могут состояться достаточно скоро», — написал Бэнкс в Twitter.

Потенциальный соперник Трампа на выборах, сенатор от Флориды Рон Де Сантис также заступился за экс-президента, упомянув сына Байдена, оказавшегося замешанным в нескольких скандалах после обнаружения конфиденциальной информации и порочащей переписки на его ноутбуке, забытом в ремонтной мастерской. «Рейд [на Мар-а-Лаго] — это очередная милитаризация действий федеральных агентств против политических противников режима, в то время как с такими людьми, как Хантер Байден, обращаются, как с лайковыми перчатками», — написал Де Сантис в своем аккаунте в Twitter.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Дональд Трамп Джо Байден обыск выборы президента
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