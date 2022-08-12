В Финляндии призвали заморозить проект ВСМ в направлении России

Глава Минторга Финляндии в связи с российской военной операцией на Украине призвал остановить проект строительства дороги в сторону России и направить средства на развитие железнодорожного сообщения на других направлениях

Фото: Takimoto Marina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata (Восточной железной дороги) в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари, передает Yle.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — считает Скиннари. По его словам, средства, предназначенные для проекта, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях. В частности, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны.

Скиннари отметил, что этот вопрос еще не обсуждался ни в его собственной Социал-демократической партии, ни в правительстве страны.

Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка пока не прокомментировал предложение Скиннари.

Как пишет Yle, проект Восточной железной дороги был призван улучшить транспортное сообщение между Восточной Финляндией и столицей Хельсинки, а также поспособствовать развитию туризма и торговли с Россией; несколько лет назад власти оценивали стоимость Itärata в €1,7 млрд, но сейчас стоимость проекта должна вырасти.

Финляндия с 30 июня сняла антикоронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. С 15 июля ограничения на сухопутных границах, которые действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отменила Россия.

Читайте на РБК Pro Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи Pro Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Прогнозы Pro Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею Саммари Pro Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Инструкции Pro «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить Инструкции

Однако вскоре после этого основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера сообщила, что власти страны рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России, в том числе прекращение оформления виз, закрытие границ для пассажирских перевозок, а также следование политике ЕС.