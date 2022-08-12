В Финляндии призвали заморозить проект ВСМ в направлении России
Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata (Восточной железной дороги) в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари, передает Yle.
«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — считает Скиннари. По его словам, средства, предназначенные для проекта, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях. В частности, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны.
Скиннари отметил, что этот вопрос еще не обсуждался ни в его собственной Социал-демократической партии, ни в правительстве страны.
Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка пока не прокомментировал предложение Скиннари.
Как пишет Yle, проект Восточной железной дороги был призван улучшить транспортное сообщение между Восточной Финляндией и столицей Хельсинки, а также поспособствовать развитию туризма и торговли с Россией; несколько лет назад власти оценивали стоимость Itärata в €1,7 млрд, но сейчас стоимость проекта должна вырасти.
Финляндия с 30 июня сняла антикоронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. С 15 июля ограничения на сухопутных границах, которые действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отменила Россия.
Однако вскоре после этого основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера сообщила, что власти страны рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России, в том числе прекращение оформления виз, закрытие границ для пассажирских перевозок, а также следование политике ЕС.