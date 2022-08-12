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В Финляндии призвали заморозить проект ВСМ в направлении России

Глава Минторга Финляндии в связи с российской военной операцией на Украине призвал остановить проект строительства дороги в сторону России и направить средства на развитие железнодорожного сообщения на других направлениях
Фото: Takimoto Marina / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Takimoto Marina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata (Восточной железной дороги) в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари, передает Yle.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — считает Скиннари. По его словам, средства, предназначенные для проекта, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях. В частности, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны.

Скиннари отметил, что этот вопрос еще не обсуждался ни в его собственной Социал-демократической партии, ни в правительстве страны.

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Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка пока не прокомментировал предложение Скиннари.

Как пишет Yle, проект Восточной железной дороги был призван улучшить транспортное сообщение между Восточной Финляндией и столицей Хельсинки, а также поспособствовать развитию туризма и торговли с Россией; несколько лет назад власти оценивали стоимость Itärata в €1,7 млрд, но сейчас стоимость проекта должна вырасти.

Финляндия с 30 июня сняла антикоронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. С 15 июля ограничения на сухопутных границах, которые действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отменила Россия.

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Однако вскоре после этого основные парламентские партии Финляндии выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам из-за военных действий на Украине. Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера сообщила, что власти страны рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России, в том числе прекращение оформления виз, закрытие границ для пассажирских перевозок, а также следование политике ЕС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия ВСМ железная дорога туризм
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